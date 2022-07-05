人民网北京7月5日电 （记者栗翘楚）近年来，伴随我国汽车智能化发展提速，智能座舱成为越来越多汽车企业竞逐的焦点。抬头显示系统（以下简称“HUD”）作为其中必不可少的一环，装车趋势明显。

“我们为驾驶员设计了大尺寸的高清HUD，智能驾驶和行车信息能够直观地投射在你的眼前。”日前，理想汽车CEO李想在理想L9新车发布会上介绍新车五屏联动设计时说到。据悉，理想L9取消了车内传统仪表盘，用一块13.35英寸的高清HUD取而代之。

据了解，HUD的设计灵感来源于飞机，后来随着技术的发展，HUD开始逐渐装备在跑车和高档轿车中，且其技术开始朝着信息化、数字化的方向发展，逐渐形成了C-HUD（Combiner HUD，组合式抬头显示）、W-HUD（Windshield HUD，风挡型抬头显示）、AR-HUD（增强现实型抬头显示）等主流方案。特别是AR-HUD可融合虚拟图像与现实环境，从而实现HUD虚像与道路实景结合的效果，有助于提供更好的驾驶体验和舒适性，逐步被汽车行业视为智能化的重要配置之一。

业内人士介绍，传统HUD能在水平视线范围内直接而准确地呈现信息。驾驶员无需低头看组合仪表或辅助显示器即可获取诸如速度、警告信号及导航指示箭头等所有重要信息。在使用挡风玻璃型抬头显示器的情况下，驾驶员可在挡风玻璃上看到一个虚拟图像，但图像并非平面和静态，而是“浮动”在发动机盖上方约两米处。

技术的进步，也进一步加速市场化应用进程。根据高工智能汽车研究院数据，2021年度中国市场乘用车（不含进出口）新车前装标配搭载HUD上险量为116.72万辆，同比增长超50%，前装标配搭载率为5.72%，品牌车型选装HUD上险量为131.13万辆。其中，标配W-HUD或AR-HUD搭载量为109.45万辆，同比增长57.96%。在HUD搭载量方面，2021年国内市场丰田、哈弗和别克搭载上险量排名前三位，在HUD搭载率上，红旗以45.72%的搭载率排名榜首。

图片来源：高工智能汽车研究院

HUD完全取代汽车仪表盘，是否具有可能性和必要性？对此，李想表示，“HUD不应该是炫技，而应该是用来取代仪表。”

FUTURUS未来黑科技CEO徐俊峰表示，“汽车智能化的核心是自然、合理的人机交互方式，因为人眼特殊生理结构的缘故，座舱中基于HUD做主要交互，可以让司机的视线保持在前方道路上，相比液晶仪表和中控更加合理和安全。”

徐俊峰表示，以理想L9搭载的HUD系统为例，其包含了智能仪表所有功能和智能中控部分高频使用的功能，屏幕左侧可以显示导航信息，中部是辅助驾驶信息，右侧则是车速、交通标志识别等信息。将车况、导航以及辅助驾驶信息全面可视化，直观地投射在驾驶者眼前，让驾驶状态全盘掌握。

行业人士认为，传统的人车交互方式为驾驶员通过点击或滑动中控和仪表屏幕来输入信号，而随着智能座舱的快速发展，通过AR、声音、手势等多模交互将会成为新趋势。以风挡为显示界面的AR-HUD有望凭借更大显示尺寸以及更直观、更简洁的“沉浸式交互”效果，或将成为下一代人车交互的新窗口。

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