人民网北京7月5日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，《2021年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况》近日发布。数据显示，2021年度，中国境内129家乘用车行业平均燃料消耗量实际值（WLTC工况）为5.10升/100公里。

数据显示，2021年度，中国境内129家乘用车企业共生产/进口乘用车2064.82万辆（含新能源乘用车，不含出口乘用车，下同），行业平均整车整备质量为1533千克，平均燃料消耗量实际值（WLTC工况）为5.10升/100公里，燃料消耗量正积分为1593.99万分，燃料消耗量负积分为563.25万分，新能源汽车正积分为679.10万分，新能源汽车负积分为79.79万分。

其中，108家境内乘用车生产企业累计生产乘用车1975.52万辆，平均整车整备质量为1514千克，平均燃料消耗量实际值（WLTC工况）为4.99升/100公里，燃料消耗量正积分为1593.38万分，燃料消耗量负积分为481.58万分，新能源汽车正积分为677.74万分，新能源汽车负积分73.31万分。

21家进口乘用车供应企业进口乘用车89.30万辆，平均整车整备质量为1969千克，平均燃料消耗量实际值（WLTC工况）为7.81升/100公里，燃料消耗量正积分为0.61万分，燃料消耗量负积分为81.67万分，新能源汽车正积分为1.36万分，新能源汽车负积分6.49万分。

2021年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表.pdf

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