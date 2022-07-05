王绍绍

近年来，数字经济日新月异，新业态加速发展，催生了一批新就业、灵活就业形态，提供了包括快递、货运、网约车、外卖配送、家政服务、网络直播、电子商务等种类丰富的就业岗位。

数据显示，截至2021年底，我国灵活就业人员已经达到2亿人。今年，就业形势严峻，就业环境复杂，如何促进带动更多就业，是国家关切、人民关心的议题之一。

多渠道灵活就业 有效拓宽就业空间

公开数据显示，我国数字经济规模位列全球第二，占GDP比重近40%，数字经济已成为经济发展的重要驱动力。业内专家认为，以灵活就业为主的就业形式，打破了以往的产业边界，在优化资源配置、提质降本增效、激发技术创新、拓展消费市场、增加就业机会、驱动产业升级等方面发挥了重要作用。

工业和信息化部数据显示，2021年，以互联网平台企业为核心的规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入1.55万亿元，同比增长21.2%。其中平台服务收入达到5767亿元，同比增长32.8%，在互联网业务收入中占比为37.2%，同比提高3.8个百分点。

国家市场监督管理总局发展研究中心副主任谢冬伟表示，新的就业形式突破了实体经济的物理空间约束，打破了社会生产要素跨区域流动限制，激发了社会各界主动创新创业创造的热情。未来要“支持新发展，持续催生新业态，创造新岗位”。

国务院办公厅印发的《关于支持多渠道灵活就业的意见》指出，要“强化政策服务供给，创造更多灵活就业机会”“把支持灵活就业作为稳就业和保居民就业的重要举措”。

中国人民大学劳动人事学院课题组发布的《短视频平台促进就业与创造社会价值研究报告》，以快手平台为例对相关就业机会数量带动进行测算，显示出短视频平台的就业带动能力。

短视频平台外，外卖骑手增量也在不断扩大。美团财报显示，2021年，平台上获得收入的骑手约527万人。其中吸纳了失业人口、低收入人口等重点就业群体，拓宽了就业空间。

提高就业带动力 新形势下的创新之举

提高经济增长的就业带动力，一方面要促进就业量的扩大，另一方面更要注重质的提升。教育部数据显示，我国2022届高校毕业生规模预计达到1076万人，同比增加167万人，大学生就业面临挑战。

一段时间以来，党中央国务院多次研究部署就业问题，各地区各部门也出台了一系列政策举措。如加大减税降费力度，给予市场主体更多支持，稳定就业岗位；阶段性免除经济困难高校毕业生国家助学贷款利息并允许延期还本，减轻毕业生负担；推进创新创业创造向纵深发展，提供更多就业岗位……

与政策举措相配合，众多稳就业的创新性实践也正逐步落地生效。工业和信息化部、教育部每年都会开展百日招聘高校毕业生活动，今年创新性开展“百日招聘56789直播带岗活动”，邀请各行业龙头企业、专精特新企业负责人直播推荐岗位，联系全国高校组织观看，在学校和企业之间，搭建起需求端和供给端的新型对接平台。

工业和信息化部中小企业发展促进中心人力资源发展研究所所长嵇峰表示，“56789”意指中小企业贡献了全国50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业和90%以上的企业数量。中小企业是促进创业、扩大就业，改善民生的重要力量。

“这是一个双向对接平台，企业在平台上发布直播，为毕业生分享创业建议，学校向企业介绍情况。”嵇峰说，通过密集的直播带岗活动，可以有效整合地方中小企业服务中心、高校、协会、企业等各方力量，打通就业堵点。

在平台企业身上，云招聘形式同样亮眼。今年1月，快手为缓解疫情期间招工难、就业难问题，推出直播招聘业务“快招工”——用户可在直播间一键报名找工作。自该业务推出后，“快招工”已为宁德时代、理想汽车、中航锂电、歌尔股份等众多制造企业直播带岗。

北京快手科技有限公司副总裁岳富涛介绍，今年一季度，“快招工”板块的月活用户规模超过1亿，春节期间单日收简历数量最高达15万份。

此外，江苏常州、山东济南、山东潍坊等各地区相关部门，也与快手平台合作直播带岗，针对蓝领、大学生、农民工、退役军人等群体举行专场招聘。“政府网上搭台，企业直播招聘，直播带岗招聘新模式正在兴起。”岳富涛说。

退役军人刘超通过短视频平台找到了再就业的机会，作为招聘主播的他，重点帮助蓝领群体寻找工作，目前粉丝数已接近80万。过去两年，刘超与27家工厂达成了长期招聘合作，累计帮1.4万名工人找到了工作。

对于如何鼓励推动退役军人就业创业，刘超说：“我们目前对接的企业一般为智能制造领域，这类企业的岗位比较适合退役军人。不久前，在与退役军人事务部宣传中心联合开展的专场招聘活动中，90%以上的参与者都表示较为满意。”

挖掘就业潜力 发展与规范并行

国家统计局数据显示，今年1-5月份，全国城镇新增就业529万人。5月份，全国城镇调查失业率为5.9%，25—59岁的就业主体人群，调查失业率为5.1%，两项数据均比上个月回落了0.2个百分点。“从总体趋势来看，就业形势正逐步改善，基本盘总体稳定。”人力资源和社会保障部就业促进司副司长陈勇嘉说。

但稳就业仍不能懈怠，要不断从新业态、新模式中挖掘就业潜力，扩容就业“蓄水池”。“由于结构性失业、周期性失业、摩擦性失业现象叠加，今年的大学生就业形势严峻，“要把阶段性措施与制度性安排进行协调集合。”中国人民大学劳动人事学院副院长赵忠表示。

具体到平台经济衍生出的各类就业服务，赵忠认为，无论是专业性中介公司、就业信息发布平台，还是网络招聘服务渠道，未来都应该向长期稳定的制度化建设迈进。

国家发展和改革委员会社会发展研究所所长杨宜勇表示，推动平台经济健康持续发展，需要统筹处理好发展与规范的关系，这样才能长期促进就业规模持续扩大、就业结构不断优化。“一方面要激发市场主体活力和科技创新能力；另一方面要加强规范监督，建立健全平台经济治理体系，营造公平竞争的市场环境。”

国家市场监督管理总局发展研究中心副主任谢冬伟对此表示，市场监管部门将持续探索创新监管模式，完善信用监管等常态化监管机制。同时创新服务举措，通过包容审慎监管等方式，为新业态留足创新发展空间。

对于社会广泛关注的新就业形态劳动者保护的问题，多位受访专家表示，要坚持以人为本，兼顾多方发展和公平。

中国社会科学院大学副校长、中国社会科学院研究生院副院长高文书建议，应加强规范和规制，尤其关注重点问题和领域，包括社会保险、劳动收入、工作时长等。不断加强劳动监管、评估和治理。

(责编：王连香、高雷)