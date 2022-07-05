人民网北京7月5日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，自“打击整治养老诈骗专项行动”在全国范围内开展以来，市场监管总局高度重视，迅速贯彻落实。在涉老食品、保健品领域，各地市场监管部门处置了一批苗头性问题，整治了一批经营不规范企业，依法查处了一批违法行为，专项行动取得阶段性成效。

为推动涉老食品、保健品领域问题整治常态化、见实效，市场监管总局将打击整治养老诈骗工作与市场监管部门正在开展的民生领域案件查办“铁拳”行动、2022年反不正当竞争专项执法行动、食品领域“守底线、查隐患、保安全”行动等重点工作有机结合，一体推进。

加大对12337智能化举报平台的宣传力度，扩大全国“养老诈骗”举报渠道的社会影响力。注重发挥市场监管部门全国12315平台作用，对涉老用品的举报线索开展筛查分析。截至6月15日，各地市场监管部门通过各类投诉举报渠道主动摸排问题线索2274条，均已按市场监管部门投诉举报处置流程依法处置。

加强对市场监管各业务领域问题线索的监测分析，及时转办交办重点线索，并对全国专项办抄送的部分线索进行跟踪督办。总局执法稽查局建立受理线索定期报告制度，运用挂牌督办、个案指导等方式强化属地核查处置责任，总局广告监管司对监测发现的“神医”“神药”类虚假违法广告案件线索开展3次专题督办。

指导各地市场监管部门结合本地实际建立风险管控名单，对台账中问题线索逐一确定相关机构、企业的涉诈风险等级，强化分级分类处置，对发现的虚假宣传、虚假违法广告、消费欺诈、非法添加等违法行为，用足用好法律武器，严格依法办案。截至6月15日，各地市场监管部门立案查处各类违法案件650件，涉嫌犯罪的移送司法机关处理113件。

加强食品、保健品生产经营环节监管，加大食品监督抽检和保健品质量监督抽查力度。将适老护理床、成人纸尿裤、坐便椅、老人鞋、老视成镜等老年用品列入《全国重点工业产品质量安全监管目录(2022年版)》，将老视成镜、老年鞋等老年用品列入2022年产品质量国家监督抽查计划，监督抽查结果及时公示。

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