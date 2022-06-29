人民网福州6月29日电 （许维娜 陈蓝燕）金砖国家合作机制历经16年发展，已形成全方位、宽领域、多层次的合作架构，成为国际体系的积极建设者和国际关系中的重要力量。今年，我国再次担任金砖国家主席国。

29日，金砖国家可持续发展高层论坛在福州开幕，本次论坛以“线上+线下”相结合方式举行，旨在进一步凝聚金砖国家共识，汇聚合力，推动实现更加绿色、健康、安全、可持续的全球发展。

据介绍，论坛以“共助疫后经济复苏、共促经济联通与互赢、共建可持续未来”为主线，聚焦团结抗疫、数字经济、产业链供应链和绿色低碳发展等领域开展对话交流。

记者在现场了解到，本次论坛主办方将其命名为“可持续发展论坛”，一方面与“金砖中国年”的主题高度契合；另一方面也是推动落实联合国2030年可持续发展议程的积极实践。

另据悉，论坛拟成立金砖国家产业合作联盟，持续推动金砖国家企业间开展务实合作，考虑到金砖国家产业合作的重点领域，初步选择了包括能源、粮食、矿产、医药、基础设施、绿色低碳、金融等领域的8家头部企业在内的10余个中外合作伙伴共同发起成立联盟。