6月21日，青年发展友好型城市建设论坛在济南举办。同道猎聘集团董事会主席兼CEO戴科彬在分享《2022全国青年人才就业趋势洞察》时提出，青年人才是建设国家的重要力量，是各级政府关注的重点就业人群，也是用人机构重点吸引的对象，更是招聘平台的核心人群。同时，基于猎聘大数据及调研数据，戴科彬分析了全国及山东青年人才的就业趋势。

同道猎聘集团董事会主席兼CEO戴科彬。（受访者供图）

戴科彬表示，当前很多企业或经过了多年发展，或刚刚创立，需要调整业务发展方向，需要组织升级，提升自己的抗风险能力。通过猎聘大数据发现，2022年上半年，在全国青年人才投递人数细分行业分布TOP10中，国家大力倡导的汽车、电子技术/半导体、制药/生物工程、机械制造/重工、新能源等实业产业投递占比相比去年同期呈现正增长态势，更受青年人才青睐。其中，制药/生物工程、新能源投递占比增幅最高，分别比去年同期提高了1.42个百分点、1.31个百分点。

戴科彬表示，一线城市的工作和生活压力，让很多青年有逃离的想法；而新一线城市近年来的迅速崛起，以及特色产业的兴盛，成为了不少青年人才心仪的落脚点。近年来，国家及各级政府对专精特新给予了高度重视和大力扶持。山东是制造业大省，专精特新也多集中在制造业，很有自己的特色。2022年1月至6月，求职者投递专精特新企业的细分行业分布前十中，机械制造行业的专精特新企业投递占比最多，为15.43%。在这前十个行业，专精特新企业的投递占比均高于非专精特新企业，这一定程度上体现了这些行业中专精特新企业的吸引力。未来，随着专精特新企业的发展壮大，将会吸引更多的青年人才。

谈及城市与青年人才发展互融策略，戴科彬强调，要采取“吸引青年人才 + 留住青年人才 + 赋能青年人才”三步走策略。在他看来，要吸引青年人才，就要走近他们，充分了解他们的诉求，留住他们的心，并能帮助他们发挥自己的才能，走上一条可持续发展的职业路径，这是人才的长期主义发展，也符合城市的长远发展诉求。健康的人才生态才有持续的生命力和活力，要始终坚持以人为中心，从各个维度建立与人的连接，深化对人的服务，这是一个互惠互利的过程。对当下备受各界关注的大学生就业问题。

戴科彬认为，招聘平台应该为青年人才搭建好与企业沟通的桥梁，深入推进高校、企业和平台三方加深交流，通力合作。他建议，用人单位将招聘规划前置，比如从应届生在校期间就开始介入，了解他们的诉求，帮助他们制定职业规划、了解招聘市场，从人才供应链源头解决就业问题。同时，为其提供个性化的职业咨询和职业生涯辅导，帮助他们顺利发展自己的事业，在工作中有更多的获得感和成就感。

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