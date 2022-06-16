本报记者 陆娅楠

数据来源：国家统计局

制图：张芳曼

规模以上工业增加值同比增速由上月的-2.9%提升至0.7%，货物进出口总额同比增速比上月加快9.5个百分点，全国城镇调查失业率比上月下降0.2个百分点……6月15日，国家统计局公布5月经济数据。

“随着国内疫情防控形势总体改善，稳增长的政策措施效果逐步显现，经济运行的积极变化有所增多，主要指标多数出现改善，部分受疫情冲击较大的地区经济出现了反弹。”在15日举行的国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖说。

逐步克服疫情不利影响，经济呈现恢复势头

5月，我国经济运行出现积极变化，主要指标多数出现改善。

生产供给逐步回升。“物流保通保畅的效果不断显现，企业复工复产有序推进，工业、服务业均出现回升。”付凌晖介绍，5月，规模以上工业增加值同比增长0.7%，上月为下降2.9%。其中，制造业5月份增长0.1%，上月为下降4.6%；服务业生产指数同比下降5.1%，降幅比上月收窄1个百分点。批发零售、交通运输仓储业降幅收窄明显。

外贸进出口明显加快。随着外贸企业生产恢复，外贸物流逐步改善，前期积压的外贸订单释放、货物进出口增速回升。5月货物进出口总额同比增长9.6%，增速比上月加快9.5个百分点。其中，出口增长15.3%，加快13.4个百分点。

就业改善、物价总体稳定。5月居民消费价格同比上涨2.1%，涨幅与上月持平，物价总体稳定。全国城镇调查失业率是5.9%，比上月下降0.2个百分点。其中外来农业户籍人口失业率是6.2%，比上月回落0.4个百分点；25—59岁就业主体人群失业率为5.1%，比上月回落0.2个百分点，表明就业基本盘总体在改善。

“外来农业户籍人口，主体是农民工，主要从事制造业、建筑业和批发零售业等劳动密集型产业，以私营、个体户和灵活就业居多，就业稳定性相对较差。农民工群体的就业改善，反映出经济运行出现改善，稳就业政策措施显效。”付凌晖说。

部分受疫情冲击较大的地区恢复加快。前期受疫情冲击比较大的长三角地区和东北地区生产明显改善。5月，长三角地区和东北地区规模以上工业增加值同比分别下降3.2%和1.1%，降幅比上月收窄超过10个百分点。

“总的看，我国经济逐步克服疫情不利影响，呈现恢复势头。”付凌晖分析，当前国际环境依然复杂严峻，外部不确定性增大，国内经济恢复仍然是初步的。主要指标增速还处于低位，恢复基础还需要巩固。

稳投资、促消费政策作用下，市场需求逐步改善

近些年来，中国经济增长以内需拉动为主，2021年，内需对经济增长的贡献率达79.1%。当前国内需求呈现怎样的特点？

“疫情防控形势总体向好，生产生活秩序逐步恢复，稳投资、促消费政策作用下，市场需求逐步改善。”付凌晖说。

作为经济增长第一引擎，市场销售降幅收窄，消费市场活力逐步回升。5月，社会消费品零售总额超过3.3万亿元，同比下降6.7%，降幅比上月收窄4.4个百分点。其中，占社会消费品零售总额比重近一成的汽车类零售额下降16%，降幅比4月收窄15.6个百分点。

从商品类别看，5月限额以上单位商品零售中，超八成商品类值零售比4月好转，半数商品类值零售实现增长。

分消费业态看，实物网络零售增速加快，超市等自助式零售业态商品销售好于整体。1—5月，全国实物商品网上零售额同比增长5.6%，增速比1—4月加快0.4个百分点。与网购密切相关的邮政快递业明显回升。国家邮政局测算数据显示，5月，中国快递发展指数为269.2，环比增长11.6%；快递业务量环比增长20.6%。

“受疫情影响，5月份，接触型、聚集型特征明显的餐饮消费降幅依然较大，5月餐饮收入同比下降21.1%；商品零售增速仍未转正。”国家统计局贸易外经司统计师付加奇表示，下一阶段还是要高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实推进一揽子稳住经济政策措施落地见效，支持市场主体发展、提升居民消费意愿、提高居民消费能力，促进消费市场持续恢复。

稳增长，要发挥有效投资的关键性作用。前5月，固定资产投资同比增长6.2%，增速较前4月回落0.6个百分点，回落幅度比前4月收窄1.9个百分点。其中，基础设施投资增长6.7%，增速比前4月加快0.2个百分点，比全部投资增速高0.5个百分点；高技术产业投资同比增长20.5%，保持今年以来的快速增长。

特别值得一提的是，大项目投资带动作用增强。国家统计局投资司首席统计师罗毅飞介绍，前5月，计划总投资亿元及以上项目完成投资同比增长10.2%，高于全部投资4个百分点；对全部投资增长的贡献率为83.3%，比前4月提高2个百分点；拉动全部投资增长5.2个百分点。

二季度经济有望实现合理增长

受国际环境复杂严峻、国内疫情冲击等超预期因素影响，二季度经济运行下行压力加大。面对困难局面，在党中央坚强领导下，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济运行实现由受到疫情冲击出现下滑到逐步恢复的转变。

付凌晖表示，4月份，受多地疫情散发的影响，经济主要指标出现下降；5月份，随着疫情防控向好，生产需求出现积极变化，但是仍有部分指标同比下降；6月份，随着一揽子稳增长政策措施落地见效，经济运行有望进一步改善。

需求拉动有望增强。从投资来看，稳投资力度持续加大，投资增长支撑作用逐步加强。“从先行指标看，1—5月，新开工项目个数同比增长26.1%，新开工项目计划总投资增长23.3%，投资项目（不含房地产开发投资）到位资金增长18.4%，有利于投资规模持续扩大。”罗毅飞表示，下一阶段，要加快推进重大项目开工建设，加快发行使用地方政府专项债，撬动引导社会投资，积极扩大有效投资，促进投资平稳增长。

5月，社会消费品零售总额降幅明显收窄，进出口增速明显加快，随着生产生活秩序逐步恢复，消费回升步伐也会加快，货物出口对增长拉动会继续显现。

生产恢复有望加快。“总体看，上海、吉林等受疫情冲击严重地区复工复产步伐加快，全国物流畅通程度不断提高，重点产业和企业保链稳链有序推进，5月份工业生产开始恢复，显现积极信号。”国家统计局工业司副司长汤魏巍表示，政策组合拳精准发力，工业生产有望加快恢复。此外，5月服务业PMI（采购经理指数）中，业务活动预期指数比上月回升，达到55.2%。

市场运转有望改善。5月全国货物周转量同比增长3.4%，比上月加快0.3个百分点；港口集装箱吞吐量增速由负转正，同比增长4.3%。随着物流保通保畅的持续推进，6月份交通物流状况将进一步改善，有利于生产流通顺畅运行。5月份，PPI（工业生产者出厂价格指数）同比上涨6.4%，涨幅比上月回落1.6个百分点，也有利于缓解中下游行业的成本压力，改善经济运行。

“面对外部环境复杂严峻和国内疫情冲击带来的经济下行压力，在原有的稳增长政策措施基础上，5月份国务院进一步出台稳住经济一揽子政策措施，包含了6方面33项具体举措，各地积极落实中央要求，结合地方出台稳定经济的措施。这些措施有望在6月份逐步显效，将促进经济恢复向好。”付凌晖说，从近期来看，大规模留抵退税政策有效实施，对于缓解企业经营压力发挥积极作用，同时金融支持实体经济的力度不断加大，企业资金状况得到改善。“综合来看，如果疫情能够得到有效控制，各项稳增长措施落地见效，在各方面共同努力下，二季度经济有望实现合理增长。”

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)