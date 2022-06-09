张千千

一组数据展现出今年以来外资向中国投出“信任票”：前四个月，中国实际使用外资金额同比增长20.5%，跨境资金流动持续保持净流入；一季度，72.1%的外资企业在华增资幅度大于5%……受国内疫情短期冲击及国际形势复杂严峻等因素影响，中国经济虽然一度承压，但长期向好的基本面没有改变，对外资有持续的吸引力。

在A股市场，今年3月份一度出现外资的短暂净流出，4月份即转为净流入，5月份净流入规模进一步扩大。外资回归净流入与外资近年来持续看好中国的长期判断一致，净流入规模进一步扩大则是对中国高效统筹疫情防控和经济社会发展各项措施的认可。通过在具备相应条件基础上的动态管理，中国有能力遏制疫情蔓延，更有信心以最快速度恢复正常经济社会生活，促进经济驶入稳定发展的正常轨道。

外资企业在中国投资保持增长，是因为看好中国市场发展新机遇。一些外资企业加码在华布局，资金和项目流入实体经济：宝马增资279亿元人民币，将其在华晨宝马的股权占比提升至75%；德国科技公司贺利氏今年正抓紧在中国多地推进总投资约2亿美元的近10个项目；化工巨头巴斯夫表示将继续扩大在中国的生产基地……中国持续打造市场化、法治化、国际化的营商环境，为世界各国企业投资兴业提供了更多机遇。

国际资本流入一个市场首先考虑的是投资回报率。中国市场备受外资青睐的背后，是中国经济强大的韧性、潜力和后劲。尽管面临一定的下行压力，但支撑中国高质量发展的生产要素条件没有改变。随着疫情防控形势持续向好，宏观政策调节力度不断加大，积极的信号已经出现——5月中国制造业采购经理指数（PMI）已有所回升，这一先行指标展现出中国经济运行的活力。

中国经济长期向好的基本面没有改变，转型升级、高质量发展的大势没有改变。有理由相信，外资将长期保持对中国的投资热度，中国市场也将给全球带来新的机遇。（记者张千千）新华社北京6月8日电

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