人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

绿地集团：全力加速推动落实2022全年保竣工保交付目标

2022年06月02日13:18 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：绿地前5月全国累计交房约4.7万套 交付面积约462万平方米

　　今年以来，绿地集团在全国范围内成功交付29个项目，遍及北京、广州、重庆、西安、杭州等全国多个城市，实现交付共约1.8万套、交付面积约186万平方米，全面完成5月交房计划。今年前5月，绿地已累计完成交付共约4.7万套、交付面积约462万平方米，约有十余万绿地业主顺利入住新家。下一步，绿地将全力加速推动落实2022全年保竣工保交付目标，进一步围绕重点项目，通过做好实施分类管控、稳定供应链、狠抓项目推进、切实管控风险等关键工作，保质保量，让绿地业主如期住进新家。

　　在刚刚过去的5月份，绿地全面推动项目竣工交付。在北京、广州、重庆、成都、西安、郑州、济南、贵阳、杭州、南宁、宁波、临沂、德州、佛山、遂宁、自贡、鹰潭等全国多个城市，数万绿地业主顺利入住新家。其中，约20个重点项目集中交付体量均超过5万平方米，包括亳州玉晖、上海浦东海富城市花园、昆明梦云南、茂名绿地四季印象等10个项目交付体量超过10万平方米。绿地上半年的首个竣工交付高峰出现，一周内集中实现交付近1万套、约100万平方米。其中，临沂城际空间站8.1万平方米较合同约定提前5个月实现交付，成都蔡桥、重庆绿地城、贵阳国际花都、自贡新里城等共28.5万平方米交付，宁波余姚绿地城22.8万平方米交付，徐州理想城、扬州盐河之心共11.5万平方米交付，广州杉禾田、佛山熙江广场等项目共6.6万平方米交付，咸宁城际空间站、洪湖项目等共5.6万平方米交付，以及西安沣东新里公馆、郑州绿地城、北京海珀项目等均顺利实现交付。

　　在保证如期交付的同时，绿地狠抓工程质量管理，保质保量实现集中大规模交付。比如，北京绿地海珀云翡，共计交付146套，由工程、客服、物业等工作人员组成的专业服务团队守候在交付现场，随时解答业主一切问题。专业验房师陪同业主们细心查看每一个细节，现场快修团队随时待命解决问题。绿地临沂城际空间站紫峰公馆，克服疫情反复等困难，快速推进，打造区域示范性标杆项目，实现提前150天交付。该项目还实现了交付即办证，业主拿到新房钥匙的同时，收到《不动产权证书》。绿地自贡柏仕公馆，作为自贡市首个“交付即交证”试点项目，从今年3月第一批次交付至今，已交付20.14万平方米。

　　今年以来，绿地围绕“聚焦、转型、再造、强体”的主线，主动作为，企业发展保持了大局稳定。绿地充分发挥综合优势，稳定产业链，集中力量推动保交付、保供应等重要生产安排，稳定房地产、基建等核心产业发展基本盘，不断提升整体抗风险能力和经营韧性，实现可持续稳健发展。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
从“幼苗”长成“参天大树” 优质中小企业这样培育
　　图片来源：工业和信息化部官网 优质中小企业创新能力强、成长性好，是提升产业链供应链稳定性和竞争力的基础力量。为进一步提升优质中小企业梯度培育工作的系统化、规范化和精准化水平，工业和信息化部近日印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》（以下简称《办法》）。…
税务总局通报6起涉留抵退税案件 释放严查重处骗税行为强烈信号
　　人民网北京6月2日电 （记者王震）6月1日，税务总局公布4起骗取留抵退税案件，其中2起为税务部门依法对骗取留抵退税的企业近3年各项税收缴纳情况进行全面检查发现其偷税案件，另外2起为企业骗取留抵退税数额较大案件。同时公布1起税务人员在留抵退税政策落实中涉嫌违纪被立案审查案件、1起税务人员落实留抵退税政策失职失责受到责任追究案例。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部