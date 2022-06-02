原标题：绿地前5月全国累计交房约4.7万套 交付面积约462万平方米

今年以来，绿地集团在全国范围内成功交付29个项目，遍及北京、广州、重庆、西安、杭州等全国多个城市，实现交付共约1.8万套、交付面积约186万平方米，全面完成5月交房计划。今年前5月，绿地已累计完成交付共约4.7万套、交付面积约462万平方米，约有十余万绿地业主顺利入住新家。下一步，绿地将全力加速推动落实2022全年保竣工保交付目标，进一步围绕重点项目，通过做好实施分类管控、稳定供应链、狠抓项目推进、切实管控风险等关键工作，保质保量，让绿地业主如期住进新家。

在刚刚过去的5月份，绿地全面推动项目竣工交付。在北京、广州、重庆、成都、西安、郑州、济南、贵阳、杭州、南宁、宁波、临沂、德州、佛山、遂宁、自贡、鹰潭等全国多个城市，数万绿地业主顺利入住新家。其中，约20个重点项目集中交付体量均超过5万平方米，包括亳州玉晖、上海浦东海富城市花园、昆明梦云南、茂名绿地四季印象等10个项目交付体量超过10万平方米。绿地上半年的首个竣工交付高峰出现，一周内集中实现交付近1万套、约100万平方米。其中，临沂城际空间站8.1万平方米较合同约定提前5个月实现交付，成都蔡桥、重庆绿地城、贵阳国际花都、自贡新里城等共28.5万平方米交付，宁波余姚绿地城22.8万平方米交付，徐州理想城、扬州盐河之心共11.5万平方米交付，广州杉禾田、佛山熙江广场等项目共6.6万平方米交付，咸宁城际空间站、洪湖项目等共5.6万平方米交付，以及西安沣东新里公馆、郑州绿地城、北京海珀项目等均顺利实现交付。

在保证如期交付的同时，绿地狠抓工程质量管理，保质保量实现集中大规模交付。比如，北京绿地海珀云翡，共计交付146套，由工程、客服、物业等工作人员组成的专业服务团队守候在交付现场，随时解答业主一切问题。专业验房师陪同业主们细心查看每一个细节，现场快修团队随时待命解决问题。绿地临沂城际空间站紫峰公馆，克服疫情反复等困难，快速推进，打造区域示范性标杆项目，实现提前150天交付。该项目还实现了交付即办证，业主拿到新房钥匙的同时，收到《不动产权证书》。绿地自贡柏仕公馆，作为自贡市首个“交付即交证”试点项目，从今年3月第一批次交付至今，已交付20.14万平方米。

今年以来，绿地围绕“聚焦、转型、再造、强体”的主线，主动作为，企业发展保持了大局稳定。绿地充分发挥综合优势，稳定产业链，集中力量推动保交付、保供应等重要生产安排，稳定房地产、基建等核心产业发展基本盘，不断提升整体抗风险能力和经营韧性，实现可持续稳健发展。

(责编：董童、李源)