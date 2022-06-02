人民网北京6月2日电 （记者王震）6月1日，税务总局公布4起骗取留抵退税案件，其中2起为税务部门依法对骗取留抵退税的企业近3年各项税收缴纳情况进行全面检查发现其偷税案件，另外2起为企业骗取留抵退税数额较大案件。同时公布1起税务人员在留抵退税政策落实中涉嫌违纪被立案审查案件、1起税务人员落实留抵退税政策失职失责受到责任追究案例。

税务总局有关负责人表示，税务部门将把打击骗取留抵退税作为当前常态化打击工作的重中之重，聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，以零容忍的态度坚决予以打击，释放严查重处骗取留抵退税违法行为的强烈信号。

6起涉留抵退税案件分别是：

一、福建查处一商贸企业骗取留抵退税案件。龙岩市税务局稽查部门根据税收大数据分析线索，依法查处了长汀县冠乐食品贸易有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税94.34万元。同时，税务稽查部门依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，发现该公司偷税110.73万元。税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税款94.34万元，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款；依法追缴该公司偷税款110.73万元，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款、加收滞纳金。

二、河北查处一建筑企业骗取留抵退税案件。邯郸市税务局稽查部门根据税收大数据分析线索，依法查处了万合集团邯郸天泰建筑安装有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税1.94万元。同时，税务稽查部门依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，发现该公司偷税213.57万元。税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税1.94万元，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款；依法追缴该公司偷税税款213.57万元，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款、加收滞纳金。

三、山西查处一商贸企业骗取留抵退税案件。太原市税务局稽查部门根据税收大数据分析线索，依法查处了山西中科国际贸易有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税218.37万元。税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

四、深圳查处一生产企业骗取留抵退税案件。深圳市税务局稽查部门根据税收大数据分析线索，依法查处了深圳市欧亚瑞新材料科技有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、未按规定转出进项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税117.42万元。税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

五、青岛一名税务人员对其配偶违规代理企业骗取留抵退税负有责任涉嫌违纪被立案审查。青岛市税务局纪检机构在对一起骗取留抵退税案件开展一案双查时，发现某区税务局干部丁某某的配偶违规在其任职单位管辖范围内从事涉税中介代理业务，所代理的某企业涉嫌以隐匿销售收入等手段骗取留抵退税，丁某某对此知晓，负有责任，涉嫌违纪。目前，当地税务部门纪检机构已对其立案审查，将依规依纪依法严肃追究其责任。

六、江苏一名税务人员落实留抵退税政策失职失责被追究执法过错责任。徐州市某区税务局分局长、退税审核人员王某某在办理某企业留抵退税时，没有落实留抵退税相关制度规定，在该企业存在36个月内有虚开增值税专用发票行为的情况下，违规审核通过该企业的留抵退税申请，造成多退税款。目前，徐州市某区税务部门已追回多退税款，并对负有主要责任的审核人员王某某追究执法过错责任。

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