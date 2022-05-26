交通运输部公路局副局长顾志峰。交通运输部官网截图

人民网北京5月26日电 （记者王连香）26日，在交通运输部举办的5月份例行新闻发布会上，交通运输部公路局副局长顾志峰表示，根据气象部门预测，今年汛期我国气候状况总体为一般到偏差，区域性、阶段性的洪涝灾害明显，极端天气气候事件偏多，防汛形势严峻复杂。特别是近期，南方地区已出现多轮区域性强降雨天气，对公路基础设施造成较为严重的损毁。交通运输部将全力做好汛期公路抢通保通工作，全力维护人民生命财产安全。

一是强化工作部署。4月底印发了《关于做好2022年公路防汛防台风及桥梁安全运行工作的通知》，要求各地交通运输主管部门立足防大汛、抗大灾，抓好落实，提前制定应对方案措施，加大工作力度，做好各项准备，全力保障汛期公路安全。

二是强化预警监测。加强与气象、自然资源、应急管理等部门会商，分析研判气象、地质灾害情况，及时发布重大公路气象预警和绕行路线信息，指导各地做好应对。截止到到5月24日，已累计发布重大公路气象预警22期。

三是强化应急处置。指导各级交通运输主管部门完善应急处置预案，加强应急力量配置，确保一旦发生灾情，第一时间启动应急响应，第一时间组织队伍赶赴现场，实现随断随抢、随抢随通，保障路网安全畅通。同时，加强应急值守和信息报送，保持应急管理体系高效有序运转，及时处置突发情况。

四是强化支撑保障。组织全国公路桥梁、地质方面专家进入待命状态，组织已建成的14处国家区域公路交通应急装备物资储备中心做好物资准备，及时协调安排资金支持各地公路应急抢通工作。

五是强化疫情防控。当前疫情防控形势严峻，交通运输部正在研究制定《公路应急抢通新冠肺炎疫情防控工作指南》，明确疫情防控条件下公路应急抢通工作的相关防护要求，指导一线公路单位和人员始终保持高度警醒、高度警惕、高度戒备，统筹做好疫情防护和汛期公路应急抢通工作。

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