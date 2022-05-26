人民网北京5月26日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，在儿童节到来之际，中消协发布了“视力保护产品”相关消费提示，提醒广大消费者勿轻信所谓的治疗近视广告。

近年来,我国儿童青少年近视率一直处于较高水平。国家卫健委公布的数据显示，2018年，全国儿童青少年的总体近视率为53.6%，到2019年，这一数据下降为50.2%，但因受到新冠肺炎疫情的影响，2020年以来，学生居家上网课的时间和频次增多，儿童青少年的总体近视率又上升为52.7%。青少年的近视问题，已经引起了政府、社会、学校、家庭等各方面的高度重视。

正是因为我国拥有数量庞大的近视群体，市场上不断涌现大量的“视力保护产品”，如护眼贴、明目膏、护眼仪、穴位按摩仪等，并使用“康复”“恢复”“缓解眼疲劳”“降低度数”“提升视力”“近视治愈”“近视克星”“度数修复”等表述，有的还列举了一些“成功”的案例以博取消费者的信任。中消协提示，这些广告宣传，大都缺乏科学依据，不仅侵害了消费者的知情权，甚至会让部分消费者产生“治疗近视很容易”的误解，进而忽视孩子的近视防控工作。

此外，还有一些中药药敷、耳豆、足底刺激、训练仪器、按摩等针对儿童青少年近视的康复干预产品和服务以及苗医、针灸、特效眼镜等看似科学的治疗视力的方法，有些消费者在试用或者初次接受服务后，可能会有一些“效果”。对此，专家表示，它们都是通过放松神经肌肉来缓解因视疲劳而产生的一些症状，但近视依然存在。

面对上述市场乱象，在“六一”国际儿童节到来之际，中消协提醒广大儿童青少年及家长们：勿轻信所谓的治疗近视广告，近视防控抓早抓小是关键，科学用眼加上适量的户外活动才是“良药”。

近视可防、可控，但不可治愈。据了解，国家卫健委、市场监管总局等6部门在2019年发布的《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》中明确指出，“在目前医疗技术条件下，近视不能治愈”。若是由用眼过度等原因导致的假性近视，及时去正规的眼科医疗机构检查并通过科学的方法是有可能恢复的；但如果真性近视已经发生，通过明目膏、护眼贴等产品来降低近视度数甚至恢复正常的说法就非常不靠谱了。当前，只能通过配戴眼镜（包括框架眼镜和隐形眼镜等）、近视眼手术等方式来进行矫正。中消协提示，消费者发现经营者存在误导性表述或者冒用中医药名义、假借中医药理论、技术进行虚假违法营销宣传行为的，可向经营者所在地的市场监管部门或者消协组织进行投诉、举报。

培养良好用眼习惯要抓早、抓小。专家指出，我国青少年近视发生率之所以一直处于较高的水平，主要是因为婴幼儿时期过早接触电子产品、使用电子产品时间过长、睡眠与运动时间不足等。为了孩子的视力健康，早防早控是关键。首先，从孩子出生到3岁是孩子视力发育的“黄金时期”，要尽量避免3岁前的婴幼儿使用电子产品。其次，3-6岁是眼睛和视觉功能发育的“关键时期”，家长要随时关注他们的眼睛发育和视力健康状况，帮助孩子从小养成科学用眼、健康用眼、卫生用眼的良好习惯。发现孩子出现看电视需凑近屏幕、抱怨头痛或眼睛疲劳、经常揉眼睛等视力异常迹象时，要及时带孩子到正规的眼科医疗机构检查。

科学用眼加上适量的户外活动才是近视防控的“良药”。专家指出，我国青少年近视发生率之所以一直处于较高的水平，主要是因为婴幼儿时期过早接触电子产品、使用电子产品时间过长、睡眠与运动时间不足等。为了孩子的视力健康，早防早控是关键。首先，从孩子出生到3岁是孩子视力发育的“黄金时期”，要尽量避免3岁前的婴幼儿使用电子产品。其次，3-6岁是眼睛和视觉功能发育的“关键时期”，家长要随时关注他们的眼睛发育和视力健康状况，帮助孩子从小养成科学用眼、健康用眼、卫生用眼的良好习惯。发现孩子出现看电视需凑近屏幕、抱怨头痛或眼睛疲劳、经常揉眼睛等视力异常迹象时，要及时带孩子到正规的眼科医疗机构检查。

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