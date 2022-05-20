人民网北京5月20日电 （黄盛）今日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年5月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

以100万元30年等额本息还款为例，下调后月供大概可少还89元。以首套房贷利率4.6%来计算，贷款100万，等额本息30年还款，还款总额184.55万元，每个月需还款5126.44元。

如果以首套房贷利率4.45%来计算，贷款100万，等额本息30年还款，还款总额181.3万元，每个月需还款5037.19元。

降15个基点，从最低4.6%调为最低4.45%，也就意味着，100万的贷款月供能省89.25元，30年将少还3.25万元。

东方金诚首席宏观分析师王青认为5月20日LPR报价下调基于以下两方面原因：一方面，当前降低企业和居民贷款利率的迫切性进一步增强；另一方面，近期市场利率明显下行，加之监管层正在推动银行存款成本较快下降，更多报价行有动力下调LPR报价。由此，尽管5月MLF利率保持不变，也未实施全面降准，但LPR报价也能实现单独下调。

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