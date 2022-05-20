人民网北京5月20日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局探月与航天工程中心获悉，目前，“祝融号”火星车巡视区进入冬季，天气白天最高气温降至零下20℃以下，夜间最低气温降至零下100℃，到7月中旬火星冬至前后，气温还会进一步下降。为应对沙尘天气导致的太阳翼发电能力降低及冬季极低的环境温度，按照设计方案和飞控策略，火星车5月18日转入休眠模式。

天问一号任务团队通过环绕器获取的中分辨率图像，发现“祝融号”火星车巡视区经历了一次明显的沙尘暴过程。科学家对2022年3月16日和4月30日的“祝融号”巡视区120m分辨率图像中的典型地貌（特别是撞击坑边缘）进行对比，结合近期火星车遥测信息反映的太阳翼发电电流的变化，可以判断当地正在经历强烈的沙尘天气。

预计今年12月前后，“祝融号”巡视区将进入初春季节，环境条件好转后，将恢复正常工作。环绕器正在实施对火星全球覆盖的遥感探测，当前成像区域主要集中在火星南半球高纬度地区。任务团队将尽可能利用环绕器继续监视当地的天气情况。

2022年3月16日祝融号巡视区中分辨率图像。国家航天局探月与航天工程中心供图

2022年4月30日祝融号巡视区中分辨率图像。国家航天局探月与航天工程中心供图

(责编：赵竹青、吕骞)