原标题：人民币汇率跌破6.8，未来走势如何？

中新社北京5月13日电 (记者 夏宾)人民币汇率近期跌势明显。13日的外汇市场，在岸人民币对美元即期汇率跌破6.8，相比5月9日开盘时的6.6985，五个交易日的最大贬值幅度已超1000个基点，而离岸人民币对美元即期汇率在前一个交易日已贬至6.8区间，截至13日17时，前者最低值已触及6.8110，后者则报6.8375。

当天，中国外汇交易中心报人民币对美元汇率中间价为6.7898，较前一交易下调606个基点，这也是连续第六个交易日走贬，距离6.8关口也仅有“一步之遥”。本周交易日内，美元指数则在波动中小幅走高，最高点已达104.93。

人民币为何下跌？瑞银证券中国首席经济学家汪涛认为，人民币近期对美元大幅贬值，主要是受到了美元指数强势拉升的影响。

她表示，美国通胀居高不下，市场普遍预期美联储货币紧缩的步伐会更快、幅度会更大，美国国债收益率近期也大幅攀升，导致中美利差逐渐收窄甚至倒挂。前期支撑人民币汇率走高的重要因素之一是旺盛的出口结汇需求，但在美元强势升值的预期之下，出口商的结汇意愿出现下降。4月下旬以来，日元快速贬值推动美元指数再度飙升，创下20年来新高。

但汪涛也提出，近期人民币对美元汇率贬值幅度较大，但人民币对一篮子货币的汇率并未出现明显下行，所以还需综合考虑，不能只观察人民币对美元汇率的变动情况。

除美元走强带来人民币贬值压力以外，植信投资首席经济学家连平还提到，在客观上，在美联储货币政策收紧的同时，中国实施偏松货币政策自然会承受一定的压力，但中国货币政策需要服务于国内相关政策目标。

连平说，在市场有较高呼声情况下，中国货币当局最近一次降准的幅度为0.25%，且依然没有调降政策利率，已经表明了平衡内外影响因素方面的考量。尽管如此，中美货币实施方向背离必然会在一定程度上影响资本流动和汇率波动。

始于4月下旬的此轮人民币贬值还会持续多久？汪涛认为，阶段性来看，若美元指数继续走强，随着更多市场主体开始对冲人民币贬值风险，人民币可能面临进一步走弱的压力，但贬值会否持续还需观察美元对其它货币的汇率波动，比如日元对美元汇率已经跌至20年新低，其继续贬值推动美元指数上升的空间已经不大。

“接下来要看中美两国经济形势对于市场信心的影响。”汪涛称，若国内疫情形势缓和、经济稳定向好，而美国经济因美联储紧缩政策受到影响，那么国际国内投资者对于中国市场的信心就会逐渐恢复，人民币汇率也将保持在一个相对稳定的水平，不会出现持续单边贬值。

中金公司研究报告认为，从市场情绪、基本面等维度看，积极的因素正在增多，这将利好人民币汇率的稳定。例如，离岸市场并未出现恐慌性做空人民币的押注；从高频数据看，5月上旬全国的整车货运情况已经较4月份边际好转等。

连平则提到，在抑制人民币过度贬值的问题上，央行工具箱里的工具很丰富，目前已经采用的只是其中的一部分，未来可以释放的种类空间和力度空间都很大。

他强调，综合中国经济良好基本面、国际收支双顺差格局以及审慎有效的汇率管理来看，未来一个时期不可能出现人民币大幅度趋势性贬值，人民币汇率有能力在合理区间内双向波动、以有效的弹性发挥内外平衡器的作用。(完)

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