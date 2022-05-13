人民网北京5月13日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《关于进一步抓实抓细道路客运及城市客运领域新冠肺炎疫情防控有关工作的通知》（以下简称《通知》)，进一步抓实抓细道路客运及城市客运领域疫情防控有关工作。

《通知》提出，要举一反三，全力抓好常态化防疫举措落实。近期多起事件警示，道路客运和城市客运领域常态化疫情防控仍然存在薄弱环节和传播风险。各地交通运输主管部门要督促指导辖区内道路客运和城市客运经营者加强一线从业人员培训教育，明晰防疫要求，规范防疫操作，落实落细消毒通风、运输组织、人员防护、防疫宣传等防疫举措。

《通知》强调，要及时响应，高效做好局部聚集性疫情处置。一旦发生本土聚集性疫情，属地交通运输部门要按照当地联防联控机制部署，及时暂停中风险、高风险地区所在县级行政区对外道路客运服务和城市公共汽电车、出租车（含网约车）、顺风车的跨城业务。要及时调整城市公共交通运输组织方案，对途经封控区、管控区的城市公共汽电车和轨道交通线路，实行绕行或甩站运输。要及时启用应急运输车队，建立与卫生健康、市政等部门的高效协同机制，科学制定重点人员应急运输保障方案和社会面应急出行保障方案，全力做好管控区域内医护人员、城市基本运行保障人员等重点人员通勤出行和群众看病就医出行服务保障。

《通知》明确，要强化密接、次密接、入境人员等高风险人员转运闭环管理，督促指导相关经营者严格落实专车专用、车辆驾驶室全封闭物理隔离等举措，切实做好司乘人员闭环管理、高频次核酸检测、每日健康监测。相关司乘人员移出闭环时，严格落实“7天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”管理要求；移出闭环后，方可为社会公众提供服务。

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