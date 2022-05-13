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人民银行解读4月金融统计数据：金融对实体经济支持力度稳健

2022年05月13日17:09 | 来源：人民网
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人民网北京5月13日电 （记者罗知之）人民银行今日公布了2022年4月金融统计数据报告，人民银行有关负责人表示，从4月份数据看，金融对实体经济的支持力度稳健。下一阶段，人民银行将把稳增长放在更加突出的位置，加大稳健货币政策的实施力度，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加快落实已出台的政策措施，积极主动谋划增量政策工具，支持经济运行在合理区间。

人民银行有关负责人介绍，4月末，广义货币（M2）和社会融资规模增速分别为10.5%和10.2%，均保持在10%以上的较高水平。前4个月新增贷款8.9万亿元，为历史同期次高水平，4月份当月人民币贷款增长明显放缓，同比少增较多，反映出近期疫情对实体经济的影响进一步显现，叠加要素短缺、原材料等生产成本上涨等因素，企业尤其是中小微企业经营困难增多，有效融资需求明显下降。1-4月企业贷款利率为4.39%，同比下降0.25个百分点，保持在有统计记录以来的低位。4月份人民币存款增加909亿元，同比多增8161亿元。

“近期，疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。同时也要看到，我国发展有诸多战略性有利条件，经济体量大、回旋余地广，具有强大韧性和超大规模市场，长期向好的基本面不会改变。”该负责人说。

下一阶段，人民银行将重点做好三方面工作：一是稳定信贷总量。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，宏观杠杆率会有所上升，但保持在合理区间。

二是降低融资成本。充分发挥贷款市场报价利率改革效能，发挥存款利率市场化调整机制作用，推动降低银行负债成本，进而带动降低企业融资成本。推动金融机构减少收费，向实体经济合理让利。

三是强化对重点领域和薄弱环节支持力度。督促金融机构全面落实好“金融23条”，支持受困企业纾困、畅通国民经济循环、促进外贸出口发展，灵活调整受疫情影响较大的居民家庭、小微企业主、个体工商户、灵活就业人员信贷还款安排。

(责编：罗知之、高雷)

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