人民网北京5月13日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布的2022年4月金融统计数据报告显示，4月末广义货币（M2）余额249.97万亿元，同比增长10.5%。此外，4月份人民币贷款增加6454亿元，同比少增8231亿元。

广义货币增长10.5%，狭义货币增长5.1%

4月末，广义货币（M2）余额249.97万亿元，同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.4个百分点。狭义货币（M1）余额63.61万亿元，同比增长5.1%，增速比上月末高0.4个百分点，比上年同期低1.1个百分点。流通中货币（M0）余额9.56万亿元，同比增长11.4%。当月净投放现金485亿元。

4月份人民币贷款增加6454亿元

4月末，本外币贷款余额207.75万亿元，同比增长10.6%。月末人民币贷款余额201.66万亿元，同比增长10.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和1.4个百分点。

4月份人民币贷款增加6454亿元，同比少增8231亿元。住户贷款减少2170亿元，同比少增7453亿元。其中，住房贷款减少605亿元，同比少增4022亿元；不含住房贷款的消费贷款减少1044亿元，同比少增1861亿元；经营贷款减少521亿元，同比少增1569亿元。企（事）业单位贷款增加5784亿元，同比少增1768亿元，其中，短期贷款减少1948亿元，中长期贷款增加2652亿元，票据融资增加5148亿元。

非银行业金融机构贷款增加1379亿元。4月末，外币贷款余额9214亿美元，同比下降0.2%。4月份外币贷款减少217亿美元，同比多减283亿美元。

4月份人民币存款增加909亿元

4月末，本外币存款余额249.79万亿元，同比增长10.2%。月末人民币存款余额243.19万亿元，同比增长10.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.4个和1.5个百分点。

4月份人民币存款增加909亿元，同比多增8161亿元。住户存款减少7032亿元，同比少减8677亿元。非金融企业存款减少1210亿元，同比少减2346亿元。前4个月住户存款和非金融企业存款分别增加7.12万亿元和1.27万亿元，分别比上年同期多增2.01万亿元和1.37万亿元。住户部门和非金融企业部门持有的存款增多，有利于经济稳定。

人民银行结存利润上缴进度靠前发力，2022年以来已上缴8000亿元，全年上缴利润将超1.1万亿元，直接增强财政可用财力。4月份财政性存款增加410亿元，同比少增5367亿元，体现了货币政策和财政政策协调联动，支持助企纾困、稳就业保民生，共同发力稳定宏观经济大盘。

非银行业金融机构存款增加6716亿元。4月末，外币存款余额9975亿美元，同比下降0.7%。4月份外币存款减少488亿美元，同比多减966亿美元。

(责编：罗知之、高雷)