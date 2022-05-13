人民网北京5月13日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行定于2022年5月20日发行2022吉祥文化金银纪念币一套。该套金银纪念币共7枚，其中金质纪念币3枚，银质纪念币4枚，均为中华人民共和国法定货币。值得注意是，本次还将发行两枚心形纪念币。

据介绍，该套金银纪念币正面图案均为“吉祥”文字造型，衬以中国传统吉祥纹饰，并刊国名、年号。

5克圆形金质“福寿康宁”纪念币背面图案为鹿、祥云、山脉等装饰组合图案，并刊“福寿康宁”字样及面额。

100克圆形银质“福寿康宁”纪念币背面图案为鹿、葫芦、祥云等装饰组合图案，并刊“福寿康宁”字样及面额。

60克圆形银质“兰桂齐芳”纪念币背面图案为桂花、兰花、条案、云纹等装饰组合图案，并刊“兰桂齐芳”字样及面额。

3克心形金质“龙凤呈祥”纪念币背面图案为高音谱号、龙、凤装饰组合图案，并刊“龙凤呈祥”字样及面额。

30克心形银质“龙凤呈祥”纪念币背面图案为蝴蝶、龙、凤、圆光罩、帘子等装饰组合图案，并刊“龙凤呈祥”字样及面额。

3克圆形金质“花开富贵”纪念币背面图案为鱼、牡丹装饰组合图案，并刊“花开富贵”字样及面额。

15克圆形银质“花开富贵”纪念币背面图案为牡丹、缠枝纹装饰组合图案，并刊“花开富贵”字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，5克圆形金质纪念币为精制币，含纯金5克，直径20毫米，面额80元，最大发行量5000枚；100克圆形银质纪念币为精制币，含纯银100克，直径60毫米，面额30元，最大发行量10000枚；60克圆形银质纪念币为精制币，含纯银60克，直径40毫米，面额20元，最大发行量20000枚；3克心形金质纪念币为精制币，含纯金3克，外接正方形边长18毫米，面额50元，最大发行量20000枚；30克心形银质纪念币为精制币，含纯银30克，外接正方形边长40毫米，面额10元，最大发行量50000枚；3克圆形金质纪念币为精制币，含纯金3克，直径18毫米，面额50元，最大发行量10000枚；15克圆形银质纪念币为精制币，含纯银15克，直径33毫米，面额5元，最大发行量40000枚。

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