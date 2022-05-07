人民网记者 鲁婧 杨虞波罗 王连香

“大家网速太快，没抢到食品消费券，好在有家电消费券。”5月1日早上10点，来自江西南昌的彭女士早早地守在手机前，她已连续几年领取消费券，感觉非常实惠。“今年的品类更丰富，可以用来买‘大冰箱’。”

受3月本土新冠肺炎疫情影响，全国大多数省份客流量减少，消费受阻。为了促进假日消费，“五一”小长假前后，全国多地发放消费券，涉及食品、家电、汽车、餐饮、酒店等多个消费领域。

专家指出，在当前形势下，发放消费券有利于激活消费需求，引领绿色消费等新风尚，同时能够引导企业提供有效需求，优化经济结构。

5月1日，江西南昌市民抢到的家电消费券。受访者供图

真金白银直达，提振消费信心

消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。

当前，新冠肺炎疫情在国内多地散发，受疫情影响，国内消费数据出现下滑。国家统计局数据显示，3月份，社会消费品零售总额同比下降3.5%，其中餐饮收入同比下降16.4%。

为进一步提振消费信心。4月25日，国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》（以下简称《意见》），部署了五大方面20条工作内容，综合施策释放消费潜力，促进消费持续恢复。

国家发展改革委负责同志表示，要落实好餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业纾困扶持措施，鼓励地方加大帮扶力度，支持各地结合实际依法出台税费减免等措施，稳住更多消费服务市场主体。鼓励汽车、家电等大宗消费。有序开展各类消费促进活动，释放更多消费潜力。

为有效应对疫情对消费的影响，“五一”期间，全国多地密集派发消费券，推出系列活动提振消费，用“真金白银”点燃群众消费热情。

从发放领域看，各地的消费券种类包括餐饮、旅游、汽车、家装家电等。如北京市大兴区通过“消费地图大兴站”微信小程序发放1000万消费券；海南引导银行、商贸企业共同参与，在全省范围内发放免税、购物、餐饮、旅游消费券，总额超过2亿元；深圳通过美团、京东平台陆续向在深市民发放4亿元购物消费券、6000万元餐饮消费券、1000万元文体旅游消费券、3000万元数字人民币红包；浙江宁波投放3亿元消费券，涵盖零售百货、家电卖场、超市、餐饮、住宿等10多万商家；福建福州市通过云闪付平台发放900万元商贸消费券，拉动汽车、家装家电、商圈百货、餐饮等行业复苏，助力消费市场回暖……

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，用消费券降低消费者生活成本，是实实在在的“让利于民”。同时，进一步利用消费券的指挥棒作用来优化供给，引导企业提供有效需求，优化经济结构。

稳固市场主体，留住街头烟火

“结账可以用深圳消费券，你这张满30减15元，很划算。”近日，在深圳市蛇口街道，一家名为“嘉华小吃”的店铺内，老板叶向家正热情招呼客人。“深圳消费券一来，商家都很开心。今天门店的人流量有明显提升。”

4月30日，深圳市民通过抢到的消费券，在嘉华小吃店内买单。受访者供图

据了解，这家小店已有27年的历史，店里的煲仔饭、潮汕小吃远近闻名，“料靓馅足”的粽子更是蛇口的标志性美食。受疫情影响，嘉华小吃自今年2月27日起开始闭店，直到3月22日才恢复经营。

叶向家介绍，五一期间每日销售近1200只粽子，相比刚恢复经营时，销量足足翻了六倍。“五一假期，我们也备足了食材迎接客人。之后还会再发三轮消费券，希望小商户的生意越来越好。”叶向家说。

据美团相关负责人介绍，4月28日，通过美团平台发放的首轮消费券超75万余张，已被全部领取完毕。截至5月3日，通过消费券带来的交易金额超过3000万元。

“消费券主要从需求层面来为小企业减轻压力，通过引导消费者消耗库存的方式，来让小企业渡过难关。”在盘和林看来，消费券的发放能够起到一定的效果，但现阶段单纯依靠消费券来解决小企业经营压力是不够的，还需要配合减税降费、减租减息、定向降准等方式，为企业复产复工给予支持。

带动新消费趋势，释放绿色潜力

记者梳理发现，部分地区通过发放消费券促进绿色消费。以北京为例，北京首批绿色节能消费券于4月18日发放，消费者通过领取绿色节能消费券购买家电，最高可享受900元的优惠。

“疫情下大家‘囤货’的需求变多了，近来不少年轻人来店里选购冰箱、冰柜等，都倾向于选择节能、环保和低碳的智能产品。”北京市苏宁生活广场小家电店员说。

北京师范大学经济与工商管理学院院长戚聿东表示，随着经济发展和居民收入水平的不断提高，消费水平和消费结构都在不断改进，大力发展绿色消费，可增强全民节约意识，形成简约适度、绿色低碳的生活方式和消费模式。

《意见》亦专门对“大力发展绿色消费”进行政策部署，提出“推广绿色有机食品、农产品”“支持新能源汽车加快发展”“鼓励消费者更换或新购绿色节能家电”“加快构建废旧物资循环利用体系”等具体意见指导。

而随着闲置交易、绿色节能、新能源汽车等绿色低碳消费理念逐渐普及，绿色消费不仅日渐融入消费者的衣食住行，也促使生产企业根据市场需求推动产业结构升级。

“当前各地集中发放绿色消费券，有望在短期内提振消费者信心与绿色消费动力，促进企业提高产品绿色研发投入，推动产业结构升级。”海尔智家副总裁任贤全表示。

据介绍，海尔智家瞄准了正在蓬勃兴起的家电回收产业，通过构建构建“设计-生产-回收-拆解-再生”的绿色低碳闭环经济体系，以期实现资源零浪费、环境零污染。

戚聿东表示，随着绿色消费理念的普及和流行，以绿色消费或将成为新的消费增长点，以绿色消费促进绿色生产进而实现经济绿色可持续发展将迈上新的台阶。

(责编：杨虞波罗、吕骞)