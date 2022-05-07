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1000亿元再贷款支持交通运输、物流仓储业融资！央行发文明确

2022年05月07日08:54 | 来源：人民网
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人民网北京5月7日电 （记者罗知之）人民银行货币政策司课题组发文称，根据国务院常务会议要求，人民银行还将尽快推出1000亿元再贷款支持交通运输、物流仓储业融资，促进解决疫情防控中的痛点难点。

文章指出，今年以来，面对百年未有之大变局和新冠肺炎疫情叠加的复杂局面，各地区各部门有力统筹疫情防控和经济社会发展，我国经济运行总体实现平稳开局，经济发展有韧性有活力，长期向好的基本面没有改变。但当前国际形势仍然严峻复杂，国内疫情多点散发，宏观经济下行压力较大，市场主体面临的困难增加。尤其是以批发零售业、住宿餐饮业为代表的接触性、聚集性服务业，以交通物流业为代表的跨区域行业受到疫情影响较大，面临收入减少和成本刚性的双向压力，部分中小企业经营困难。

文章提到，面对当前的疫情防控和经济金融形势，人民银行发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，稳定宏观经济基本盘，提高政策精准导向和直达性，助力困难行业和小微企业纾困发展，强化对实体经济的支持力度，保持经济运行在合理区间。

总的来说，我国已形成一套适合国情的结构性货币政策体系，人民银行在总量性政策框架下灵活运用了各项结构性货币政策工具，根据经济发展不同时期的需要动态调整支持重点，对助力市场主体纾困和实体经济发展起到了重要支持作用。

下一步，人民银行将继续发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，不断总结优化结构性货币政策体系，把握好结构性货币工具投放流动性总量，兼顾服务普惠金融的长期目标和不同时期经济发展的重点任务，实施好各项结构性货币政策措施。货币政策与财政政策、产业政策相配合，共同提振市场主体信心，激发市场增长动能，更好地助力实体经济发展，实现稳增长目标。

(责编：罗知之、吕骞)

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