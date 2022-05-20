人民网记者 赵竹青 任妍

4月29日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，强调疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。为此，人民网推出“稳产保供促发展”系列报道，多维度记录经济社会攻难克艰的信心、各行业提升供应链产业链安全的决心。

宁波舟山港，巨轮往来、集卡穿梭；广州南沙港码头，外贸班轮停靠泊位抓紧装载货物；山东青岛港前湾集装箱码头一派繁忙景象；辽宁沈阳虎石台车站，中老铁路（沈阳—万象）国际货运列车缓缓驶出……

面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳外贸已经成为经济稳增长的重要支撑。

今年以来，受疫情反复延宕、俄乌冲突突发等更多复杂因素影响，外贸企业遭遇新的压力与挑战。在政策支持下，广大企业发挥产业集群优势，迎难而上，炼“内功”、求创新，千方百计稳住生产、拓展市场，尽显韧性与潜力。

多部门联动，政策持续加码

“春节后国外客户的订单迎来一波回升，这本是公司创收的好机会，但受疫情影响，出口的物流成本及采购成本都上涨了，而回款的时间还没到，根本没有足够的资金承接新订单。”

正当福建某主营小型机械设备出口的小微外贸企业负责人一筹莫展之时，银行第一时间伸出援手，帮助企业足不出户顺利获批了贸易融资额度300万元。

近期，各地商务局联合当地银行发布加大政策性信贷投放，做好跨周期调节，助企纾困，特别是扶持中小微外贸企业努力保订单、稳预期，促进外贸平稳发展。

“新政出台后，税务部门第一时间上门辅导。我们很快收到了80万元的出口退税。这在一定程度上，缓解了我们的资金压力。”浙江某外贸公司财务负责人刘桂平说。

各地税务部门也针对外贸企业提供更多便利。比如，在退税政策方面，进一步加大助企政策支持力度，强化出口信用保险与出口退税政策衔接，完善加工贸易出口退税政策；在办理方式上，推广出口业务“非接触”办理，精简申报环节，推行备案单证电子化，进一步提升退税办理便利程度。

面对复杂严峻局面，港口、物流企业也积极响应政策，努力克服疫情影响，做好物流保供，努力解决外贸企业订舱难、订舱贵的问题。

宁波舟山港北仑港区集装箱码头作业场景。受访者供图

宁波舟山港最新生产快报数据显示，4月份集装箱吞吐量超过300万标箱，创单月历史新高，同比增长超10%，环比增长超12%。

去年以来，我国精准出台了一系列稳主体、稳市场、保障外贸产业链供应链稳定畅通的政策措施。这一系列政策落实落细，效果持续释放，大大激发市场主体活力，成为外贸稳增长的重要支撑。

近日，国务院依据内外部复杂环境，出台了一系列稳外贸的政策措施，有针对性地回应了外贸企业的诉求。各部门联手为外贸企业保驾护航。4月，税务总局等10部门发布《关于进一步加大出口退税支持力度 促进外贸平稳发展的通知》，聚焦政策纾困，着力减轻出口企业负担。5月，商务部等14部门发布《关于开展内外贸一体化试点的通知》，助力外贸企业打通国际国内两个市场。

企业苦炼“内功”，主动出击

“不能坐等市场变化，要主动出击，积极应变。”这是采访中，不少外贸企业人员面对变局的心声。

当前东南亚国家复工复产持续推进。面对新情况新变化，在国家政策的帮扶下，中国外贸企业正在不断探索有利于发挥自身优势的新策略。

业内人士表示，中国的产业集群优势，是应对外贸挑战的底气所在。以纺织鞋服产业为例，中国经过数十年积累，已经形成了化工、面料、织造、辅料、制造等完整的产业链条。

福建省某体育用品公司的智能化制鞋生产线。受访者供图

“一方面，部分欧美国家订单转移到东南亚；另一方面，东南亚鞋服生产企业对上游面料、鞋材等需求增加，对我们而言其中也有机会。”福建省某制鞋装备公司董事长黄劲煌说。

面对国际订单的波动，还有一部分企业把目光转向国内市场。晋江英林镇是中国泳装出口重镇，近年来，受国内外疫情影响，海外订单减少。在当地党委政府牵线下，安踏等龙头企业与英林泳装企业合作，通过品牌授权、代工、合资经营等方式，帮助他们拓展国内市场，稳定了上下游5万多个就业岗位。

部分企业则倒逼自己“转型升级”，升级新技术、开发新产品，通过提升硬实力来增强市场竞争力。福建长源纺织有限公司董事长郑永光告诉记者，市场需求暂时减少，公司就想办法研发冰敷产品、亲肤面料、防晒面料等，以技术创新改变产品特性，创造需求。

商务部中国国际电子商务中心高级分析师、研究经理曹志强对人民网记者表示，“短期看，外贸企业需要千方百计保订单、促生产、按时交货，稳住市场份额，长期看，外贸企业应该开发生产更多适销对路，具有核心竞争力的商品，充分利用政府、行业协会搭建的国际营销平台，主动走出去推荐自己的商品。”

在他看来，中国有一大批在国外有市场布局和触角的外贸公司，可以利用掌握的渠道优势和市场信息，打造更多中国本土商品品牌。

外贸保稳提质，蓄力前行

深圳海关保障“湾区号”中老泰国际班列顺利开行。受访者供图

随着疫情形势好转，外贸企业的生产进度也在逐步恢复。4月份以来，深圳外贸进出口明显好转，海运吞吐量明显增长。

“基本上客户把需求发给我们，就可以给他们保证舱位。”深圳一家综合性物流企业负责人李洋杰表示，公司今年第一季度报关单同比增长36%，四月环比增长40%；国际物流一季度同比增长8%，四月份环比增长16%。

“RCEP生效后，我们对日本市场的出口订单增长10%。企业员工的干劲更足了。”江苏某纺织公司相关负责人黄建方说。1月1日，全球最大的自由贸易协定《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效。生效首个季度，我国企业利用RCEP享惠进口67亿元，享惠出口371亿元。

今年以来，RCEP“朋友圈”持续释放贸易红利，生效以来给区域内企业带来不少“真金白银”的实惠。

与此同时，我国外贸结构持续优化的趋势也没有变：前4个月，一般贸易进出口增长、比重提升；中国对东盟、欧盟、美国和韩国等主要贸易伙伴进出口增长；民营企业进出口快速增长、比重提升；机电产品和劳动密集型产品出口均增长。

海关总署统计分析司司长李魁文表示，在中国外贸发展面临的外部环境更趋复杂严峻的形势下，前4个月全国外贸进出口仍保持了增长，这充分体现了中国经济韧性强、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变的特点，实现全年外贸保稳提质目标仍然有较好支撑。

“下一步，商务部将多措并举稳外贸。”商务部党组成员、副部长盛秋平日前接受人民日报专访时表示，瞄准解决企业实际困难，着力保障外贸货物运输高效畅通；通过境外展会等方式，帮助企业用好线上线下多种渠道，获取更多订单；加大财税金融支持力度，提升外贸企业应对汇率风险能力；加快壮大跨境电商等新业态新模式；大力发展数字贸易、绿色贸易，持续强化品牌培育等方式，不断增强外贸综合竞争力。

“我们估计，如果六月份全国新冠疫情实现动态清零，我国外贸供给状态会迅速改善。”曹志强说。

（肖懿木、陈博、王洪江、于思远对本文亦有贡献）

“稳产保供促发展”系列报道：

政策“组合拳”稳定汽车产业链 复工复产提振市场信心

科技赋能政策帮扶 防疫企业彰显抗疫“硬实力”

打通“大动脉”畅通“微循环” 合力疏通物流运输梗阻

(责编：赵竹青、吕骞)