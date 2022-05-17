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“稳产保供促发展”系列报道

政策“组合拳”稳定汽车产业链 复工复产提振市场信心

人民网记者申佳平 栗翘楚
2022年05月17日09:37 | 来源：人民网
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为积极应对新冠肺炎疫情，保障百姓生产生活，维护供应链产业链运转，政府、市场主体等积极承担稳产保供促发展重任，多举措用力、全方向推进、抓细抓实，为经济持续恢复赢得了时间、提振了信心。为此，人民网推出“稳产保供促发展”系列报道，记录奋斗，记录决心、凝聚前行动能。

5月12日，中汽协发布数据显示，今年4月受国内疫情多点散发等因素影响，我国汽车产销同比分别下降46.1%和47.6%。

产销数据下滑的背后，既有疫情影响消费的需求端因素，也有供应链扰动等供给端因素。尤其是3月底以来，作为汽车整车厂和零部件供应商的重要聚集地，上海开始实施封控管理，汽车产业链一度面临“停摆”风险。

作为国民经济重要支柱产业，汽车产业涉及面广、关联度高、对上下游和就业的拉动效应十分明显。在当前疫情因素扰动、经济下行压力加大的背景下，汽车产业稳产保供意义重大。

近期，随着上海宣布将分阶段推动复商复市，政策“组合拳”正奋力稳定产业链大循环，上下游企业齐心协力，复工复产进程加速，产业韧性持续显现。

保“沪”汽车产业链 上海稳步推进复工复产

“把失去的时间抢回来！”4月19日，上汽集团在临港乘用车工厂完成复工复产压力测试下的首台车下线。据上汽集团相关负责人表示，预计从5月下旬开始，进入上海两批次复工复产“白名单”的零部件配套企业，复工复产率将超过80%，长三角物流压力也将进一步缓解。

上汽临港乘用车工厂积极推动复工复产。（受访者供图）

近日，上海宣布将分阶段推动复商复市，并有望在6月全面恢复正常生产生活秩序。伴随疫情不断稳定，上海部分企业4月中下旬开始的复工复产逐渐推进，进入5月，市场供给面偏紧的状态持续改善。

在汽车工业重镇上海，聚集了一批整车企业，和9家全球排名前十的汽车零部件企业。上海及周边地区已经成为全国重要的智能汽车供应链企业集中地。

工业和信息化部副部长徐晓兰近日表示，围绕长三角地区汽车、集成电路、医疗物资、生活重要物资等领域，已建立重点产业链供应链专精特新企业“白名单”。截至5月5日，调度“专精特新”中小企业187家，复工率95%，人员返岗率69%，产能利用率达74%。

作为燃料电池供应商，捷氢科技进入上海市复工复产第二批“白名单”。记者从该企业了解到，截至目前，该公司已经先后有三批、超过100位员工驻厂，全力推进复工复产。此外，针对燃料电池涉及的原材料、配件覆盖地域广、产品种类多等特点，该公司采用了“中转站+通行证”的新模式：即把所有生产需原材料和零部件送统一送至江苏中转站，并就该中转站申请发往上海物流通行证，实现两地点对点供货。

据上海海关公布的数据显示，目前上海主要汽车产业聚集地嘉定区已有126家企业正式复工复产，其中包括传统汽车龙头企业，如上汽大众、上汽集团等，也有蔚来汽车、小马智行、重塑科技等新能源车、氢燃料电池车研发等领域的汽车“新四化”头部企业，还有采埃孚集团、科世达集团、安波福集团等汽车产业链上各种配件及配套设备企业。

强化风险管控 汽车产业链重塑韧性优势

防疫、生产，环环相扣。在上汽大通的南京工厂，疫情期间，该企业第一时间启动人员顶岗预案，将顶岗工作流程化，划分为车间内部顶岗、跨车间顶岗、职员顶岗等三类，并制定相应管理要求，通过晨会、晚例会机制跟踪、解决各项生产问题，充分发挥岗位柔性化一岗多人的优势，确保生产任务保质保量完成。现阶段，该工厂在供应链、物流防疫、保障出口三方面出台了多项举措，有序开展生产活动。

井然有序的背后，是来自政策的鼎力支持。据工业和信息化部副部长辛国斌介绍，汽车、集成电路、医疗物资等重点产业链供应链协调平台已搭建完成，聚焦长三角、珠三角等重点区域，逐一推动解决产业链企业反映的员工返岗、物流运输等问题，着力保障上下游企业协同生产。

“5月2日，一汽解放实施‘点对点’通勤，长春基地实现全面复工。”一汽解放相关负责人说。连日来，为保证人员和生产安全，一汽解放科学策划全场景复工满产预案，制定了交通出行、核酸检测、应急响应等15个复产标准化场景方案，明确百余项防疫举措。

在江苏昆山，复工保供专班成立，通过市镇两级联系帮扶，加速企业复工复产，目前全市173家规模以上汽车零部件生产企业已全部复工。在重庆，相关部门积极协调市外汽车配套企业复工复产、寻找替代供应商、开具物流绿色通行证等，全力保供应、促生产，稳住汽车产业基本盘。

“此次上海疫情应该是标志性风险事件。”乘联会指出，企业需要提高相应的核心能力：供应链战略设计、动态集成化供应链规划、端到端供应链数据透明化及协同、运营模式优化。

市场信心进一步恢复 电动汽车仍是重大机遇

作为国民经济的支柱产业之一，汽车产业链条长，影响面广，对消费的拉动作用大，在国民经济和社会发展中拥有举足轻重的作用。

近期，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，其中“新能源汽车”“绿色出行”再次成为促进消费持续恢复的重头戏。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林认为，中国汽车业眼下的颓势是疫情反弹导致汽车产能阶段性收缩，而产能供给不畅导致汽车销量下滑。“这应该是一个短期的问题，下半年汽车业有望恢复正常。尤其是智能电动汽车，仍将是消费市场升级的风向标。”

数据显示，特斯拉上海超级工厂在2021年共交付车辆48.41万辆，同比增长了235%。今年一季度，特斯拉累计交付新车超过31万辆，同比增长68%。近日，特斯拉表示还将继续在中国扩产产能。

市场信心有望进一步恢复。乘联会4月份车市分析指出，目前国内疫情高点已过，复工复产循序渐进，支持政策加速落地。中金公司也指出，随着复工复产有序推进，疫情对产业链供应影响有望缓解，物流恢复后整车厂短期或将增加供应链补库存采购，板块情绪有望迎来修复，智能化创新+国产化将持续推进产业链中期成长。

同时，多位业内人士表示，中国电动车占据世界50%以上份额是汽车产业强国的重大机遇。随着汽车电动化带来的产业集中度提升，类似手机产业链的中国领军格局逐步显现，全球汽车大市场的产业链整合将日益加速。需要各界重塑供应链信心，稳定政策预期，建立更强大的信息共享体系，让中国汽车在世界有更大的份额。

(责编：王震、吕骞)

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