人民网北京5月19日电 （记者王震）据财政部网站消息，为进一步加快释放大规模增值税留抵退税政策红利，近日，财政部、税务总局发布公告，进一步持续加快增值税期末留抵退税政策实施进度，提前退还大型企业存量留抵税额，抓紧办理小微企业、个体工商户留抵退税。

一是提前退还大型企业存量留抵税额。符合条件的制造业等行业大型企业，可以自2022年6月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额。2022年6月30日前，在纳税人自愿申请的基础上，集中退还大型企业存量留抵税额。

二是持续加快留抵退税进度，进一步抓紧办理小微企业、个体工商户留抵退税，加大帮扶力度，在纳税人自愿申请的基础上，积极落实存量留抵退税在2022年6月30日前集中退还的退税政策。同时，严密防范退税风险，严厉打击骗税行为，确保留抵退税退得快、退得准、退得稳、退得好。

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