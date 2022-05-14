南水北调助力京杭大运河实现近百年来首次全线通水
人民网北京5月14日电 （记者余璐）记者从中国南水北调集团获悉，截至5月13日，南水北调东中线一期工程累计调水531亿立方米。东线一期北延工程自3月25日启动本年度供水以来，已累计向黄河以北供水1.23亿立方米，全面助力京杭大运河实现近百年来首次全线通水。
京杭大运河。水利部供图
据了解，水利部已于4月14日启动京杭大运河2022年全线贯通补水行动，4月28日京杭大运河实现近百年来首次全线通水。此次补水行动将持续到5月底，预计可提供补水量5.15亿立方米，其中入京杭大运河水量4.66亿立方米。京杭大运河全线通水后，有水河长增加约112公里，水面面积预计增加9.5平方公里，补水河道周边地下水水位回升或保持稳定，水生态系统得到恢复改善。
2021年5月14日，推进南水北调后续工程高质量发展座谈会在河南南阳召开。中国南水北调集团董事长蒋旭光表示，绿色是南水北调工程的底色，是推进南水北调后续工程高质量发展的必然要求。这一年来，中国南水北调集团牢固树立绿色发展理念，充分尊重自然、顺应自然、保护自然。着力发挥南水北调工程“优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环”的生命线作用。
蒋旭光介绍，在建设绿色工程方面，一是积极探索治污工作新模式，强化水源区和工程沿线水资源保护，同时认真组织开展后续工程环境影响评价，处理好发展和保护、利用和修复的关系。二是加大生态补水力度，充分发挥工程生态效益，2021年实施生态补水近20亿立方米，是年度计划的3倍多，瀑河、南拒马河、大清河、永定河、白洋淀等一大批河湖重现生机，华北地区浅层地下水水位持续回升。今年东线北延应急供水工程计划供水1.83亿立方米，为京杭大运河全线通水提供了有力支撑。
优化河湖生态系统离不开国家水网的构建。近日，中央财经委员会第十一次会议明确提出，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把联网、补网、强链作为建设的重点，着力提升网络效益。加快构建国家水网主骨架和大动脉。
作为国家水网建设中的国家队、主力军，一年来，中国南水北调集团主动加强与沿线地方合作，积极推动建设区域水网、地方水网，为建设“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环通畅、调控有序”的国家水网宏伟目标贡献国资央企力量。
“下一步，中国南水北调集团将更大激发企业活力和内生动力，围绕联网、补网、强链科学布局相关产业，坚持创新驱动，实现经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一，服务国家重大战略、支持经济社会发展，为全面建设社会主义现代化国家做出新的更大贡献。”蒋旭光说。
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