人民网记者 杜燕飞

提起大白兔，很多人会想到上海的大白兔奶糖。红蓝相间的图案正中，一只大白兔静静地卧在草丛里。打开包装，糯米纸裹着一粒圆柱状乳白色奶糖，放进嘴里，一会儿奶糖变得绵柔，慢慢融化、轻轻咽下，满心欢喜。

小小的一颗奶糖，藏着许多人的童年记忆。如今的大白兔是个“大家族”，有奶糖，有润唇膏、冰激凌、奶茶、护肤品、伴手礼，还有文创产品，让消费者耳目一新。

近年来，越来越多的中国品牌把握数字经济机遇，拥抱消费者新需求，加大科技创新力度，推动产品跨界融合发展，拓宽品牌营销场景，提升品牌竞争力，更好地满足了人们多元化、高品质的消费需求，也展示出中国品牌的魅力，在全球市场绽放出“国货之光”。

把握数字经济机遇 拓展品牌营销场景

日前，海澜之家发布的2021年年报数据显示，2021年，公司各电商平台粉丝数超4000万，主营业务收入27.26亿元，同比增长32.98%，其中线上收入占比14.2%。

“我们从2020年开始推动线下门店CRM系统建立，注重线下门店贴心服务，线上商城便利购物，以门店引流为基础，全域场景化营销实现公域流量和私域流量的联通转化，‘微信公众号+小程序+视频号直播’的模式推动私域流量的活跃和复购，打通潜在用户、新用户、老客、品牌粘性用户的培养链路。”海澜之家有关负责人介绍。

“炎夏消暑 加多宝@U”主题活动，吸引年轻人打卡。受访者供图

在直播场景创新方面，鸭鸭在海拔几千米的西藏雪山上做起了直播，两天销售额超百万元，登上电商平台热搜出圈；加多宝通过微信、微博等社交平台与消费者互动，赢得品牌关注度，并与短视频平台进行合作，实现优质短视频内容和线下营销场景深度融合，共同推动品牌升级……

“随着消费互联网的发展和大数据的应用，以及供需匹配机制的不断完善，数字化平台可实现消费互联网和产业互联网的更好对接，成为畅通国内经济循环重要通道之一。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微表示，国内企业通过直播等方式展现自己的品牌，形成了国潮、国货消费趋势，也带动了老品牌进行内容、品种和经营方式的换新，这对产业结构升级将发挥引领作用。

中国科学院大学经济与管理学院教授孙毅认为，直播等新业态可以拉近和消费者的距离，以更为直接的渠道、更加多元的方式传播产品信息和品牌价值，有助于提升经济运行韧性、增强经济运行抗风险能力。

拥抱消费者新需求 推动产品跨界融合发展

当前，新生代消费群体逐步成为我国消费市场的主力，对消费品质的要求也更多样和多变。主动适应其消费偏好、精准捕捉其消费需求，是未来中国品牌建设的重要方向。

雅迪推出城市高端子品牌VFLY系列两轮电动车。受访者供图

“VFLY系列电动车太让人惊艳了，就像手机安装了两个轮子，电动车原来也可以这么智能！”“一直以为电动车只是简单的代步工具，没想到也可以如此时尚，颜值和实力兼得”……自2021年7月雅迪子品牌VFLY系列电动车上市以来，获得了年轻消费者的关注。

据介绍，该系列产品实现了手机、车机、头盔蓝牙相互连接，支持声纹解锁、导航、拨打电话，为年轻消费者提供个性化出行新体验，让他们在骑行中发现自我、表达自我。

与此同时，不少中国品牌拓宽品牌维度、提升融合能力，翻开“国潮”风尚新的一页。比如，海澜之家推出“中国航天·太空创想”联名系列，让中国人拥有穿上自己国家航天联名的骄傲和自豪。

中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所服务业室副主任、副研究员刘振中表示，在品牌建设中，要强化品牌内容IP、主题联合、共情理念，丰富主题消费、场景消费等优质消费体验，同时注重产品颜值、品质以及科技感等附加体验，以增强品牌吸引力。

业内人士表示，当前中国消费正从“有没有”向“好不好”转变，新生代消费者对国家和民族的自豪感、认同感很强，愿意接纳和消费国货产品，同时也在引领消费偏好和潮流趋势。中国企业要以品牌建设促进消费高质量发展，更好满足人们消费升级迭代和生活品质提升的需求，不断激发消费潜能、助力扩大内需。

展示国民品牌魅力 让中国品牌在世界绽放

2021年10月25日，北京司马台长城，一场主题为“长城之巅”的鸭鸭2021冬季羽绒服新品发布会正在进行。

在尊重和保护长城景观的前提下，该发布会以巍峨的山脉为背景，以蜿蜒的长城为T台，模特们身着新款羽绒服穿梭其中，与周围景致互衬交融，展现了鸭鸭品牌49年来的品质沉淀与工艺革新，发出了“中国鸭鸭 世界朋友”的声音。

“近年来，我们将品牌定位为‘国人专享的优质羽绒服’，以中国元素、民族自豪感为核心，主打‘国潮精品、性价比、平民化’路线。希望通过长城走秀将鸭鸭的品牌声音传递出来，弘扬品牌文化和力量。”鸭鸭股份公司有关负责人表示。

在北京2022年冬奥会中，中国运动员在赛场上展现风采。在另一个赛道，昆仑润滑油也留下了一份精彩的成绩单：为现场新能源车辆推出超全球最高标准的发动机油，为国家高山滑雪中心赛场提供合成柴油机油与柴油发动机尾气净化液，为云顶滑雪场雪地车及交通车辆提供合成柴油机油与高性能发动机油……

大庆润滑油分公司春节期间加班生产润滑油产品，确保冬奥会油品供应。受访者供图

“目前，我们可以生产19大类、700多个品种的润滑油（脂、剂）产品，在轨道交通、机器人、风电、核电、特高压和润滑油添加剂合成技术等领域形成了多项技术成果，以自主创新的科技力量让‘中国制造’一次次在世界绽放。”中国石油润滑油公司有关负责人表示。

专家认为，当前品牌经济正成为经济增长的新动能。随着经济的发展，很多中国品牌积极迎合市场需求，在探索国际化道路的过程中要加大技术创新力度，积极开拓国际市场，为世界讲述中国品牌故事。

人民财经观察品牌日系列报道：

从业务全球化到品牌全球化 中国品牌“走出去”探索新价值

从“中国匠心”到“世界品质” 中国品牌以高质量谋未来

从衣食住行看中国品牌创新 展示实力开拓更广阔市场

以诚信擦亮中国品牌 诚招天下客誉从信中来

传承创新中华传统文化 赋能中国品牌价值提升拓展市场

(责编：王震、高雷)