王绍绍

诚信是品牌持久竞争力的无形资产，以诚信擦亮品牌，企业才能立得住、行得稳。

在第六个“中国品牌日”之际，多位业界人士在接受人民网财经采访时表示，任何时候依法诚信经营都是品牌安身立命的根本，要制定诚信经营方针，严格遵循赏罚分明的管理制度，完善法律法规和市场监管，共同助力中国品牌诚信经营行稳致远。

把握多重有利条件 中国品牌加强诚信建设

近期，中办国办印发了《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》（以下简称《意见》），从顶层设计层面就我国社会信用体系建设作出了部署，助力市场主体诚信稳健经营。

“除了政策层面的支持，中国品牌在诚信建设过程中也有很多有利条件。”在中国人民大学商学院市场营销系教授李先国看来，当前市场监管逐渐加码，法律法规不断健全，市场营商环境逐渐向好，诚信品牌的发展得到保障。此外，品牌诚信经营的理念形成了共识，越来越多的企业将“诚信”作为品牌发展的一面旗帜。

消费者维权意识的增强，也在促进中国品牌的诚信建设。“消费者在消费前习惯在网络搜索品牌的相关信息，如遇品牌存在不诚信经营的行为，多数情况下不会购买，这在一定程度上打压了失信品牌的生存空间。”李先国说。

广发基金工作人员解答居民关于基金投资的咨询。受访者供图

诚信经营不仅体现在实体产业上，在金融服务领域也得到了长足进步。以“受人之托、代客理财”的基金业为例，履行信义义务、坚守契约精神成为了发展之基、立业之本，市场法治建设和诚信理念为基金业发展打造了生态环境。截至2021年末，我国公募基金行业总规模已突破25万亿元。作为基金行业的一员，广发基金成立以来总规模超万亿元，累计服务的公募基金持有人1.2亿户，为持有人盈利超2381亿元。

形成发展的良性闭环 让诚信为中国品牌赋能

海信大厦一楼，一座象征着海信契约精神和诚信文化的雕刻镶嵌在大厅一侧，雕刻的名字为“信印”。这是一个巨大的指印，象征着契约，契约意味着认同。

位于海信大厦一楼的“信印”标志。受访者供图

“每年的集团经营管理工作会上,《年度诚信经营工作报告》都是重头报告。海信能有今天，与坚守诚信密不可分，是诚信在为海信保驾护航。”海信集团总裁贾少谦说。

企业的健康发展跟诚信理念密切相关，但现实生活中仍存在失信现象。“归根结底还是一些人觉得有空子可钻，把弄虚作假作为谋取利益的手段。”李先国表示，从长远来看，不讲诚信无疑是一种短视行为，为了蝇头小利而损害品牌形象，造成的损失难以挽回，甚至可能付出退出市场的代价。

商务部研究院信用研究所所长韩家平表示，对于很多品牌来说，失信行为的主要是失信成本低。此外还有失信处罚力度不强，震慑力度不足等原因。

在李先国看来，品牌在诚信建设过程中，挑战主要来自于不诚信的品牌扰乱市场的行为。要扎扎实实做好主业，盲目追求快速扩张这条路往往走不远。要不断完善法律法规，做到有法可依、有章可依，加强执法力度，不断打压失信行为，引导品牌诚信建设。

加强监管赏罚分明 共同推进中国品牌诚信建设

目前，不少中国品牌都对员工、供应商、服务商等进行诚信调查评价。诚信经营已是不可触碰的红线，凡是违反诚信原则的行为，都将受到的惩罚。

“品牌正在树立正确的经营理念，制定严格的诚信建设规章制度，以提高信誉度。要形成独特的、能影响员工工作行为规范的品牌文化，并将其落实到具体行为中，制定严格的赏罚制度，表彰诚信行为，处罚失信行为。”李先国说。

推进社会信用体系建设要久久为功，《意见》明确提出，要加快健全以信用为基础的新型监管机制，推动人工智能、大数据、区块链等技术更好融入诚信体系建设，助力实现精准监督、全程监管。

“相关部门要积极引导企业诚信经营，用政务诚信带动企业诚信，要做好‘裁判员’角色，维持公平竞争的市场秩序，为中国品牌营造良好的发展环境。”李先国说。

“要发挥媒体舆论监督的作用，宣传、推荐讲信誉、讲诚信的中国品牌，倡导诚信经营理念。”有业界人士表示，消费者的反馈对建设中国诚信品牌也具有推动意义，能够推动品牌形成讲诚信、谋发展的生态环境。（实习生李皓对本文亦有贡献）

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(责编：王震、高雷)