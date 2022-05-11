制图：杨曦

人民网北京5月11日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年4月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨8.0%，环比上涨0.6%；工业生产者购进价格同比上涨10.8%，环比上涨1.3%。1—4月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.5%，工业生产者购进价格上涨11.2%。

“4月份，尽管国际大宗商品价格高位运行，但各地区各部门坚决贯彻落实保供稳价决策部署，PPI环比和同比涨幅均有所回落。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示。

图片来源：国家统计局官网

从环比看，PPI上涨0.6%，涨幅比上月回落0.5个百分点。其中，生产资料价格上涨0.8%，涨幅回落0.6个百分点；生活资料价格上涨0.2%，涨幅与上月相同。国际原油、有色金属等大宗商品价格高位震荡，国内相关行业价格涨幅回落。其中石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨3.5%，涨幅回落4.4个百分点；化学原料和化学制品制造业价格上涨1.4%，涨幅回落0.4个百分点；石油和天然气开采业价格上涨1.2%，涨幅回落12.9个百分点。有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.8%，涨幅回落1.9个百分点。受铁矿石、焦炭等原材料价格上涨等因素影响，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.8%。另外，煤炭开采和洗选业价格上涨2.5%，农副食品加工业价格上涨1.1%；非金属矿物制品业价格下降0.5%。

从同比看，PPI上涨8.0%，涨幅比上月回落0.3个百分点。其中，生产资料价格上涨10.3%，涨幅回落0.4个百分点；生活资料价格上涨1.0%，涨幅扩大0.1个百分点。保供稳价政策效果继续显现，调查的40个工业行业大类中，价格涨幅回落的有22个，比上月增加1个。其中，煤炭开采和洗选业上涨53.4%，回落0.5个百分点；有色金属冶炼和压延加工业上涨16.8%，回落1.5个百分点；化学原料和化学制品制造业上涨14.9%，回落0.8个百分点；非金属矿物制品业上涨6.6%，回落1.6个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业上涨5.6%，回落3.8个百分点。价格涨幅扩大的有9个，比上月减少3个。其中，石油和天然气开采业上涨48.5%，扩大1.1个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业上涨38.7%，扩大5.9个百分点；燃气生产和供应业上涨20.7%，扩大4.4个百分点；农副食品加工业上涨2.6%，扩大1.9个百分点。

据测算，在4月份8.0%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为5.9个百分点，新涨价影响约为2.1个百分点。

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