制图：杨曦

人民网北京5月11日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年4月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.1%，环比上涨0.4%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，4月份，受国内疫情及国际大宗商品价格持续上涨等因素影响，CPI温和上涨。各地区各部门多措并举做好保供稳价，扣除食品和能源价格的核心CPI稳中有降，同比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

图片来源：国家统计局官网

各类商品及服务价格同比变动情况

4月份，食品烟酒类价格同比上涨1.9%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约0.54个百分点。食品中，鲜菜价格上涨24.0%，影响CPI上涨约0.48个百分点；鲜果价格上涨14.1%，影响CPI上涨约0.27个百分点；蛋类价格上涨12.1%，影响CPI上涨约0.07个百分点；粮食价格上涨2.7%，影响CPI上涨约0.05个百分点；水产品价格上涨2.4%，影响CPI上涨约0.05个百分点；畜肉类价格下降19.6%，影响CPI下降约0.74个百分点，其中猪肉价格下降33.3%，影响CPI下降约0.59个百分点。

其他七大类价格同比均上涨。其中，交通通信、教育文化娱乐、其他用品及服务价格分别上涨6.5%、2.0%和1.7%，居住、生活用品及服务价格均上涨1.2%，医疗保健、衣着价格分别上涨0.7%和0.5%。

各类商品及服务价格环比变动情况

4月份，食品烟酒类价格环比上涨0.7%，影响CPI上涨约0.19个百分点。食品中，蛋类价格上涨6.3%，影响CPI上涨约0.04个百分点；鲜果价格上涨5.2%，影响CPI上涨约0.11个百分点；水产品价格上涨1.2%，影响CPI上涨约0.02个百分点；粮食价格上涨0.7%，影响CPI上涨约0.01个百分点；畜肉类价格上涨0.4%，影响CPI上涨约0.01个百分点，其中猪肉价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.02个百分点；鲜菜价格下降3.5%，影响CPI下降约0.09个百分点。

其他七大类价格环比四涨一平两降。其中，交通通信、生活用品及服务价格分别上涨1.1%和0.6%，教育文化娱乐、医疗保健价格均上涨0.1%；其他用品及服务价格持平；衣着、居住价格分别下降0.2%和0.1%。

(责编：杨曦、高雷)