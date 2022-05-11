图片来源：自然资源部官微

人民网北京5月11日电 （记者杨曦）据气象部门预测，5月9日至13日，我国江南南部和华南地区将迎来今年入汛以来最强降雨过程，相关省份地质灾害防范进入关键时段。根据《自然资源部地质灾害防御响应工作方案》，自然资源部已于2022年5月10日8时启动地质灾害防御IV级响应。

自然资源部要求，江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南等省(区、市)自然资源主管部门要高度重视本轮强降雨过程中地质灾害防范应对工作，进一步提高政治站位，加强组织领导，强化风险意识和底线思维，切实做好巡查排查、监测预警、会商研判、防御力量预置、临灾避险和值班值守、信息报送等工作，协助地方党委政府落实防灾主体责任，共同督促行业主管部门和工程建设运营单位落实地质灾害防治责任，严密防范人类工程活动可能引发的地质灾害。

中国地质调查局、自然资源部地质灾害技术指导中心按要求加强组织协调、趋势分析、会商研判、短临预警和专家调度。部派驻守专家已到达相关省份，按“指导到基层，工作到一线”原则，协助指导地方切实做好防御响应技术支撑工作。

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