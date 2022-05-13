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国家粮食和物资储备局：全国秋粮收购顺利结束 收购总量同比增加500亿斤

2022年05月13日08:57 | 来源：人民网
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人民网北京5月13日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，目前，全国秋粮收购顺利结束，主产区累计收购2021-2022年度秋粮3705亿斤，同比增加500亿斤。

据国家粮食和物资储备局相关负责人介绍，从秋粮收购总量看，处于近年来较高水平，增幅16%；从秋粮收购品种看，中晚稻1326亿斤，玉米2331亿斤，同比增加391亿斤，是收购量最高、增幅最大的品种；大豆48亿斤，与上年基本持平。

“安徽、江西、河南、湖北、湖南、黑龙江6省按程序先后启动了中晚稻最低收购价执行预案，充分发挥了政策托底作用，市场运行总体平稳。”该负责人表示，今年各地各部门在抓好疫情防控的同时，继续抓实抓细粮食生产，进一步加大高标准农田建设等农业基础设施项目投入，增强农业抗灾水平、提高粮食综合生产能力。“目前，夏粮生产形势好于预期，各级粮食和物资储备部门及粮食企业也提早做好了夏粮收购准备。”

此外，据农业农村部5月12日农情调度显示，全国已春播粮食72.4%，同比快1.8个百分点。分作物看，早稻栽插已结束、春玉米播种过九成、春小麦播种近九成、薯类播种过七成、大豆播种过五成、中稻栽插近三成。

(责编：王震、高雷)

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