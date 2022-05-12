黄盛

“瓶子上写的‘气’是什么意思，气功吗？我记得电影《功夫熊猫》里提到过。”这是一位美国合作伙伴，提问元气森林产品经理的一个问题。

随后团队组织了一次头脑风暴会，列出了所有中国文化里从“气”衍生出来的概念，写了满满一黑板，希望能够找到让全世界都理解的场景，来通俗的解释“气”是什么。

当前，有不少的中国品牌融入了中华文化，茶饮、中药、漆画等文化符号，在传承中焕发出新生命，成为走向全球的审美元素。

“通过对中华文化的传承创新和对当前消费需求的精准把握，越来越多的中国品牌为消费者带来了精神上的富足，同时也提升了品牌价值拓展了市场。”多位业内人士对人民网财经表示，中国品牌正以文化赋能为内核，以现代化消费品为媒介，在全球市场上实现品牌的提质升级。

传承：文脉基因赋能中国品牌价值创造

“金樽清酒斗十千，玉盘珍羞直万钱。”“春风东来忽相过，金樽渌酒生微波。”“列坐荫华榱,金樽盈清醑”…… 古往今来，酒与文化交织在中国人的文化情愫里。游子思乡、恋人诉情、沙场出征、科举及第、宦海沉浮、宴乐舞蹈……在大多场景中，酒曲饮乐与诗调吟咏，成为中国人表达情感的重要方式。

中国白酒以初心待匠心，以酒为媒传承中国文化。受访者供图

这种情感的寄托也成为中国白酒品牌发展的文化基因。根植“小糊涂·大智慧”的文化基因，小糊涂仙品牌基于消费场景的变化，形成了“东方智慧”“东方思想”为核心的品牌文化内涵，并推动产品成为了文化的载体。

“我们以东方智慧注解品牌全新的时代内涵，弘扬优秀传统文化，努力为消费者带来更丰富的精神文化生活。”小糊涂仙酒业集团董事、副总裁梁国杰表示，小糊涂仙一直力求与时代更近，以东方美学融入包装设计，引领白酒视觉审美新风尚；以精益求精的工匠精神，激发品牌活力，努力实现品牌的跨越发展。

围绕文化传承，中国酒业协会秘书长何勇表示，酒文化既要传承传统，又要蕴含现代生机。未来，酒类产业需要用新的思维、新的途径和新的方法来挖掘文化的精神资源，以更高的标准来创新，让消费者通过文化来丰富消费体验。

与白酒一起连缀古今的还有茶饮文化，同样在数千年的沉淀中承载起浓郁的人文情怀。不少中国品牌在与现代精神文明的结合中，探索着全渠道融合，挖掘更深层次的场景，来创新古老茶饮文化的消费体验，让中式新茶饮成为当代跨界潮文化的重要符号。

在秀丽葳蕤的贵州梵净山，种茶历史源远流长。“祖辈从清朝时期搬到这里就开始了种茶制茶，这里的生态适合茶叶的生长。现在经过有机认证后，我们的有机茶叶原料经过品牌方的营销成为了城市年轻人喜爱、天然的茶饮。”梵净山中喜茶生态茶园的负责人说，品牌对于茶饮文化的传承，既在于茶饮制作工艺和口味的搭配，也体现在茶树种植和培育过程中的现代技术应用。

有专家表示，中国品牌要传承中华文化的精华，使中华文化成为“中国品牌”的“核芯”，让消费者一眼就能分辨出这是“中国品牌”，当产品技术、质量、品质等与中华文化融会贯通，中国品牌则会在市场竞争中脱颖而出。

创新：价值承续拓展中国品牌的全球视角

在文化与产业深度融合的大背景下，传统人文底蕴与现代元素的碰撞，使不少中国品牌的传承之心与产品的东方美学价值不断显现，成为了消费市场认同的价值根源。

作为中华传统文化的重要组成部分，中医药文化源远流长，影响深远。“藏精养气，保守坚真”“用药之机，有补必有泻”“饱食即卧，乃生百病”等，沉淀着中华文化的深厚实践。在中医药得到国际社会广泛关注的同时，其价值经由中国品牌的传承与创新，释放出了影响世界的品牌魅力。

作为健康养生品牌，无限极正在助力让中医药的健康养生实现“中国元素、全球视野、国际表达”的目标。据介绍，在产品研发方面，无限极的理念是“东方智慧＋西方方法”，将中华养生文化作为研发产品的指导，用现代科技对中华养生文化进行有效转化、应用和论证。

无限极负责人认为，目前中医药行业呈现出了产品科技含量不断增加、消费需求更加细分、线上线下融合发展等新趋势。对中国品牌而言，这些趋势既是机会也是挑战，需要将中医药文化与品牌相结合，积极探索中医药文化与各国本土文化的融合方式，强化对消费者的洞察和服务。

与中药同样作为中国传统文化符号正被世界瞩目的，还有历史悠久的漆画文化。近期，中华文化与产业的一次“牵手”获得了业界关注。漆画艺术家白小华与上汽荣威合作，为智联网SUV荣威RX5 PLUS打造独特的漆画饰板。

“漆画艺术很中国、很东方，漆是具有活力的材料，有着永恒的生命力。”白小华认为，光泽的漆面给人一种永恒的流动感，汽车漆画饰板完美融合了漆画的光泽属性，鲜活彰显了汽车的活力，让世界见证了中华文化赋能产品的新力量。

在博鳌亚洲论坛期间，参会嘉宾体验中国品牌茶饮。受访者供图

创新场景的表达方式，也是中国品牌讲好文化故事的价值体现。自2021年以来，小罐茶成为了博鳌亚洲论坛的指定用茶，通过“以茶待客”的中国礼仪的方式，体现了礼仪之邦的独特魅力及中华文化的深厚底蕴。会场内不仅有传统功夫泡，还推出了方便饮用的冷泡茶，与伏特加、威士忌、红酒、咖啡等混合特调的创意茶饮。

有业内人士表示，中国品牌正在基于传统文化基因来实现现代化表达，将新创意和新设计融入了现代生活之中，并以东方智慧注解了品牌全新的时代内涵，推动了中国产品走向更广阔的市场。

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(责编：王震、高雷)