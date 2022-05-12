人民网北京5月12日电 （记者许维娜）就业是社会稳定的压舱石，安居是民生改善的温度计，高校毕业生等新市民、青年人安居就业问题，关系到千家万户的福祉，也是企业的社会责任所在。

5月11日，人民网正式启动“大学生就业护航计划”，作为首批共同发起者，我爱我家将联合人民网从居住和就业两个方面入手，助力高校毕业生安居就业，携手社会各界，共同推动经济高质量发展与人才就业居住扩容提质的良性循环。

根据教育部统计数据显示，今年我国毕业大学生规模将达到1076万人，总量和增量均为近年之最。解决以高校毕业生为主流的新市民、青年人的住房问题已成为政府、企业与社会各界的努力方向。

据了解，已有北京、合肥等多个城市陆续推出了保障性租赁住房配租、发放租房补贴等政策。给予租房补贴同样也是“大学生就业护航计划”的一个重要部分，“毕业租房选我爱我家”活动也于日前启动，以租房津贴、租房礼包等多种形式为毕业生提供租房优惠，助力毕业生安居。

本次活动将持续到6月30日，覆盖北京、上海、杭州、南京等23个国内一二线城市。不仅仅是安居问题，与以往相比，受毕业生规模增加、经济发展压力增大、疫情持续、就业结构性矛盾的影响，预计今年高校毕业生面临的就业形势更为复杂严峻。

我爱我家相关负责人介绍，此次联合人民网，通过岗位发布、直播招聘、走进校园等活动，为大学生提供17247个专属职位，涵盖人力资源、财务管理、智能数据、数据平台、用户增长、置业顾问等热门岗位，在满足大学生就业需求的同时，为高校毕业生发挥所学专长和智力优势提供良好的实践平台。

主动服务百姓民生，是企业社会责任的重要体现，也是稳控疫情的关键一环。面对突发疫情，我爱我家人积极响应号召，各城市公司员工投身一线志愿者服务行列。与医护人员及社区工作者一同扎实做好疫情防护工作，协助社区对外来人员进行登记，信息收集、物资代购、给隔离业主送生活物资等，守护社区安全，以实际行动诠释企业责任与担当。

据悉，我爱我家于2020年11月公司启动了“守护者计划”，聚焦在城市文明建设中的角色，从便民服务、社区共建、社区公益以及突发危难帮助等方面为社区居民提供服务。

上述负责人表示，“大学生就业护航计划”“守护者计划”都是公司践行公益的具体实践，同时也是践行“行业价值”与“社会价值”两方面房地产经纪行业的核心价值。

(责编：王震、高雷)