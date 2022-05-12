人民网北京5月12日电 (记者余璐)记者从水利部获悉，今年水利部将加快推进重大水利工程开工建设，确保新开工30项以上。据了解，今年1至3月，全国已完成水利投资1077亿元，预计全年可完成投资约8000亿元。

水利部副部长魏山忠表示，全面加强水利基础设施建设，对保障国家安全，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，推动高质量发展具有重大意义。

他指出，重大水利工程每投资1000亿元，可以带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万。今年完成8000亿元的水利投资，将对做好“六稳”“六保”工作、稳定宏观经济大盘发挥重大作用。

“各级水利部门要坚决落实‘疫情要防住、经济要稳住、发展要安全’的要求，全力以赴推动项目审批立项和开工建设。”魏山忠表示，一是要坚定目标不动摇，抢抓机遇，按照前期工作进度安排和开工时间节点要求，加快推进相关工作，坚决完成好党中央、国务院交办的任务，力争提前完成、超额完成。

二是要制定具体工作方案，实行清单化管理，逐项目细化实化前期工作和开工各环节的目标任务，压紧压实责任。

三是要做好与相关部门的沟通协调，着力解决前期工作中的突出矛盾和难点问题，加快用地预审、移民安置、环评等要件办理和可研审批。

四是要建立健全工作推进机制，加强台账管理，构建矩阵，挂图作战，跟踪掌握项目进展情况，及时开展调度会商，加强对进度目标完成情况的督导。

五是要提前落实好建设资金，做好开工前各项准备工作，具备条件后尽早开工建设。

六是要高度重视宣传报道工作，全面展现重大水利工程建设成效，展示水利部门担当作为良好形象，营造全社会关心支持水利建设的浓厚氛围。

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