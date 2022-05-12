人民网北京5月12日电 （黄盛、罗知之）“中国是宣传倡导绿色金融理念的国际先行者。截至目前，绿色金融三大功能正在显现，五大支柱也初步形成，在支持中国低碳转型和高质量发展方面，发挥着越来越重要的作用。”今日，人民银行副行长陈雨露在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示，我国大力发展绿色金融是深入践行“绿水青山就是金山银山”理念的内在要求，也是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要举措，目前我国多层次绿色金融产品和市场体系已经基本形成。

陈雨露介绍，截至2021年末，我国本外币的绿色贷款余额已经接近16万亿人民币，同比增长33%，存量规模居全球第一位。2021年，中国境内绿色债券发行量超过了6000亿元，同比增长了180%，余额达到了1.1万亿。同时，我国构建了国内统一、国际接轨、清晰可执行的绿色金融标准体系。《绿色债券的支持项目目录》《金融机构环境信息披露指南》《环境权益融资工具》《碳金融产品》等绿色金融标准已经正式发布。另外，中国还与欧盟联合发布了《可持续金融共同分类目录》，标志着中外绿色金融标准正在逐步趋同。

陈雨露表示，金融机构环境信息披露也取得了重要进展，绿色金融改革创新试验区的部分金融机构已经试编制环境信息披露报告，并且试点开展了碳核算，为未来适时在全国推广积累了经验。激励约束机制在绿色金融方面逐步完善，人民银行创设的碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款带动了更多社会资金投向绿色低碳的领域。同时，人民银行还全面开展银行业金融机构绿色金融评价，已将绿色贷款和绿色债券业务纳入定量评价范围，引导金融机构有序增加绿色资产配置。

“下一步，我们会着力健全绿色金融体系顶层设计，推动中国能源结构、产业结构、生产和生活方式绿色低碳转型，进一步强化金融机构环境信息披露，开展碳核算，稳步推进气候风险压力测试。同时发展碳金融，以市场化的方式实现控碳减排。”陈雨露说。

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