本报记者

2022年，我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。

开年以来，俄乌冲突爆发，本就充满不确定性的国际局势变得更加复杂动荡，国内疫情多点散发，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力更加突出，经济下行压力进一步加大。

重要一年，中国发展开局如何，尤为关键。

重要一年，中国航船怎样行进，备受瞩目。

“中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将为世界经济企稳复苏提供强大动能，为各国提供更广阔的市场机会。”

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳字当头、稳中求进，主动作为，攻坚克难，我国经济运行总体实现平稳开局。

这个开年，谋大局，开好局。春耕备耕有序展开，重大工程有力推进，利用外资保持两位数增长，经济运行在合理区间。

这个开年，办大事，起好步。北京冬奥会、冬残奥会成功举办，神舟十三号胜利归来，博鳌亚洲论坛发出时代强音，引领地球村“一起向未来”。

起势映照后势，开年关系全年。重要之年看开年，我们既要正视困难，又要坚定信心，发扬历史主动精神，按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，迎难而上，敢于斗争，砥砺前行，奋发有为，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

从变量看质量

平稳开局实不易

2022年开年，人类还未走出世纪疫情阴霾，又面临新的传统安全风险。中国号巨轮勇开顶风船，“GDP同比增长4.8%”的一季报出炉，国际舆论热议。

“中国经济2022年开局强劲，增长率超出预期。”“中国一季度GDP增速明显高于分析师和经济学家的预期。”外媒的评论从一个侧面说明：顶住国内外环境变化带来的巨大压力，中国经济运行总体实现平稳开局，殊为不易，颇具意义。

——护航世界经济，保持战略定力，平稳开局，来之不易。

当下，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，给人类提出了必须严肃对待的挑战。

世界银行将2022年全球经济增长预测值下调0.9个百分点，降至3.2%。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃坦言：“新冠肺炎疫情叠加俄乌冲突，导致我们尚未从上一次风暴中恢复过来，就遭遇了另一场风暴，造成全球经济的重大挫折。”

全球经济交融激荡，深度融入世界的中国，努力实现自立自强的同时，为不确定的世界注入更多确定性。宝马集团增资279亿元，将其在华晨宝马的股权占比由50%提升至75%；韩国SK集团30GWh（吉瓦时）动力电池项目在江苏盐城开工；泰国天丝集团红牛饮料（四川）生产基地在四川内江启动……今年前4月，我国实际使用外资同比增长20.5%，外资企业对中国市场的成长性、长期稳定性充满信心。

“在全球经济复苏乏力的大环境下，我国经济总体实现平稳开局。中国一季度经济增速高于世界平均增速，仍是世界经济增长的主要稳定器和动力源。”中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩表示。

——顶住三重压力，深挖内生动力，平稳开局，来之不易。

今年以来，国内疫情多点散发，既涉及上海等万亿级GDP强市，又波及吉林等农业大省，辐射区域广链条长，经济下行压力阶段性加大。

在此背景下，一季度4.8%的增速，较上年四季度仍加快0.8个百分点；全国城镇调查失业率平均值为5.5%，与上年同期基本持平；居民消费价格同比上涨1.1%，与美欧等经济体物价连续创下新高形成鲜明对比。

在稳定底盘的同时，中国经济的结构更优、韧性更强。

看动力，创新成果竞相涌现。华龙一号示范工程全面建成投运，中国核电综合实力跻身世界第一方阵；首列自主研发商用磁浮3.0列车完成调试，关键核心技术全掌握；一季度末，5G基站总数达155.9万个，占移动基站总数的15.5%，占比较上年末提高1.2个百分点，科技创新跑出“加速度”。

看活力，产业升级步稳蹄疾。一季度，全国规模以上工业企业新能源汽车、太阳能电池产量分别同比增长140.8%和24.3%，高技术制造业增加值增长14.2%，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长10.8%，高新产业担纲“火车头”。

看潜力，创新链与产业链加快融合。“东数西算”工程正式全面启动，规模以上工业企业关键工序数控化率约55.3%，数字化研发工具的普及率约74%，数字经济勇当“新引擎”。

对负重前行的中国经济而言，正是这些新动能对冲了部分压力，支撑了平稳开局。“我国产业转型升级成效明显，高技术制造业已成为引领中国产业转型和高质量发展的重要力量。”国务院参事室特约研究员姚景源说。

——稳定经济大盘，政策靠前发力，平稳开局，来之不易。

这个开年，重大工程施工正酣。陕西秦岭，引汉济渭工程秦岭输水隧洞全线贯通，一江汉水静待浸润关中；四川凉山，白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程建设如火如荼，滚滚绿电即将泽惠华东……

今年一季度，资本形成总额对经济增长的贡献率为26.9%，比去年全年提高13.2个百分点。特别是在专项债有效支持下，基础设施投资同比增长8.5%，增速比前两月加快0.4个百分点。

“投资较快增长与政策的靠前发力是分不开的，提前下达新增专项债额度、下调存款准备金率等政策，为一季度实现好于预期的增长创造了条件。”中国国际经济交流中心副理事长王一鸣说。

去年底以来，各地区各部门贯彻落实中央经济工作会议精神，积极出台有利于经济稳定的政策，慎重出台收缩性政策，加大宏观政策实施力度，着力稳定宏观经济大盘。

积极的财政政策提升效能。今年3.65万亿元新增专项债额度中，用于项目建设的额度已全部下达；去年提前下达的1.46万亿元额度中，截至今年3月底已累计发行约1.25万亿元。

稳健的货币政策灵活适度。一季度，新增人民币贷款创新高，企业贷款利率降至有统计以来的低点，增加支农支小再贷款……

未雨绸缪，精准施策，进一步夯实“稳”的基础，增强“进”的底气。

——疏通堵点卡点，形成纾困合力，平稳开局，来之不易。

奥密克戎变异株传播速度快，一些城市的封控管理区域停工停产，产业链供应链遭遇堵点。

“受疫情影响，上游企业供不上货、下游企业付不了款，企业面临资金压力。关键时候幸好有了缓缴税款、‘税信贷’等好政策，解了我们燃眉之急。”说起复工复产，河北睿高机器人科技有限公司总经理张鹏十分感慨。

稳链强链并重，稳产稳岗兼顾，援企纾困措施密集出台。增值税留抵退税今年全年约1.5万亿元，对特困行业实行阶段性缓缴养老保险费政策，进一步加大出口退税政策支持力度，43项政策促进服务业领域困难行业恢复发展……瞄准难点，政策组合拳接连发力。

打通大动脉，畅通微循环，保通保畅政策协同实施。核酸检测结果48小时内全国互认，实行“即采即走即追”闭环管理，提高货车通行效率……5月4日，首次实现临时关闭的高速公路收费站清零目标，全国公路网车流量特别是货车流量持续稳步回升。5月10日，全国高速公路流量共2187.73万辆，比4月10日增长了26.39%。

发展的困难不少，下行的压力不小，稳字当头、稳中求进，中国经济信心不减。

重要之年看开年，从变量看质量，中国经济长期向好的基本面没有变，经济持续增长的支撑条件没有变，经济结构优化升级的前进态势没有变。

从挑战看应战

稳扎稳打有章法

这个开年，有涉滩之险，有爬坡之艰。面对这场集合多重挑战的压力测试，中国号巨轮何以劈波斩浪、扬帆远航？

“战略问题是一个政党、一个国家的根本性问题。”

“一百年来，党总是能够在重大历史关头从战略上认识、分析、判断面临的重大历史课题，制定正确的政治战略策略，这是党战胜无数风险挑战、不断从胜利走向胜利的有力保证。”

驭风踏浪，掌舵领航。一场场重要会议，一次次重要讲话，习近平总书记深刻把握历史大势、深切洞察时代风云，高超的政治智慧、非凡的领导艺术、深邃的哲学思维、有效的科学方法，化为从容应战稳大局的强大动力。

——树立底线思维，牢牢把握发展主动权。

“粮食安全是‘国之大者’”“越是有粮食吃，越要想到没粮食的时候”“决不能在吃饭这一基本生存问题上让别人卡住我们的脖子”……中国粮食、中国饭碗，在总书记心里有着特殊的分量。

牢记嘱托，各地区各部门始终绷紧粮食安全这根弦。广袤田畴里，农民辛勤耕耘，农机纵横驰骋，向着夏粮丰收全力冲刺。“去年小麦晚播二十来天，今年下了大力气，镇压划锄、紧追水肥，盼着能有好收成。”河北省邱县香城固镇马兰村种植大户武殿臣忙得带劲儿。

粮食安全党政同责，饭碗一起端、责任一起扛。落实最严格的耕地保护制度，农田就是农田，而且必须是良田；打好种业翻身仗，实现种业科技自立自强、种源自主可控；面对冬小麦大面积晚播的严峻挑战，采取更大力度、更超常规的举措，逐品种、逐区域、逐环节推进，冬小麦苗情加快转化升级，长势与常年基本持平，为夏粮丰收打下了良好基础。

从粮食、金融到公共卫生、防灾减灾，各地区各部门树立底线思维，增强忧患意识，以“时时放心不下”的责任感，防止各类“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生，全力守住安全底线。

——强化系统思维，坚持统筹发展和安全。

“不能把手里吃饭的家伙先扔了，结果新的吃饭家伙还没拿到手，这不行”“努力用我们自己的装备开发油气资源，提高能源自给率，保障国家能源安全”……能源安全，总书记念兹在兹、谆谆叮嘱。

针对去年电力煤炭供应一度紧张、个别地区“拉闸限电”，我们立足国情，科学施策，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。

提早谋划、先立后破，为我们赢得了主动。今年以来，全球能源出现偏紧局面，能源价格高位运行，反观我国，强供应、优结构，能源供应链安全性和稳定性不断增强。一季度，规模以上工业原煤、原油、天然气产量同比分别增长10.3%、4.4%、6.6%，万元GDP能耗同比下降2.3%，在降碳的同时确保了能源安全。

安全是发展的前提，发展是安全的保障。强化系统思维和科学谋划，我国能源自主保障能力自“十三五”以来始终保持在80%以上，金融体系运行总体平稳、风险总体可控，为着力稳定宏观经济大盘提供了有力保障。

——运用辩证思维，巩固平稳开局的坚实基础。

“产业链、供应链在关键时刻不能掉链子，这是大国经济必须具备的重要特征”“为保障我国产业安全和国家安全，要着力打造自主可控、安全可靠的产业链、供应链”……产业链供应链安全，总书记反复提及、高度重视。

产业链、供应链在关键时刻不能掉链子，这是大国经济必须具备的重要特征。疫情是一次实战状态下的压力测试，既体现了我国完备产业体系、强大动员组织和产业转换能力的优势，也暴露出我国产业链、供应链存在的风险隐患。越是环境复杂，我们越要透过复杂现象看本质，做到临危不乱、危中寻机、开拓进取、开辟新局，着力增强自身竞争能力、风险防控能力，炼就金刚不坏之身。

加快构建新发展格局，是应对新发展阶段机遇和挑战、贯彻新发展理念的战略选择。产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。

立足当下，精准推动复工复产。2000亿元科技创新再贷款和用于交通物流领域的1000亿元再贷款，将撬动1万亿元资金；建立汽车、集成电路等重点产业和外贸企业白名单，着力稳定产业链供应链。

放眼长远，加快构建新发展格局。加快建设全国统一大市场出台行动纲领，科研项目组织管理机制持续创新，树立高质量共建“一带一路”合作标杆，提升陆海新通道对地区产业链供应链的支撑作用……在危机中育先机、于变局中开新局，高质量发展步履坚定。

——践行精准思维，以科学之策应对非常之难。

“为人民生活安康托底”“民生无小事，枝叶总关情”“共产党把所有精力都用在让老百姓过好日子上。好了还要再好，不能止步”……让人民生活幸福是总书记心中的“国之大者”。

民生无小事，也涉及方方面面的琐事。“上面千条线、下面一根针”，从乡村振兴到城市治理，从保供稳价到教育医疗，都需要谋划时统揽大局、操作中细致精当，以绣花功夫把工作做扎实、做到位。

就业是最大的民生。今年需要在城镇就业的新增劳动力保持高位，其中高校毕业生1076万人，历年最高。

准确预判就业形势，力度大、靶向准的稳就业措施接连出台，减负、稳岗、扩就业多措并举。

看地方，江苏出台“人社部门应对疫情12条”，社保惠企政策突出“降、缓、返”；辽宁实施“技能辽宁行动”，全年争取培训农民工5万人次左右。

看部门，对餐饮等特困行业实施暂缓缴纳养老、失业、工伤保险费政策，中小微企业失业保险稳岗返还比例最高提至90%，全面推广“免申即享”经办模式，一系列稳岗位、提技能的“政策礼包”贴心送抵，稳住了就业饭碗，也稳住了人心。

战略上判断得准确，战略上谋划得科学，战略上赢得主动，党和人民事业就大有希望。

重要之年看开年，从挑战看应战，把战略的坚定性和策略的灵活性结合起来，“致广大而尽精微”，稳健前行的澎湃动力更加丰盈。

从起势看走势

稳中求进添底气

百年变局和世纪疫情叠加，世界进入新的动荡变革期。人类如何战胜疫情、建设疫后世界？中国如何应对冲击、稳住宏观经济大盘？

习近平总书记作出“五个必由之路”“五个战略性有利条件”的重大论断，深刻揭示了新时代我们为什么成功、未来我们怎样继续成功的中国密码，深刻阐释了新征程上我国面临的战略机遇和显著优势，也为推动中国经济社会平稳健康发展提供了重要认识论和方法论。

端起历史的“望远镜”，方能明大势、辨走势。党的十八大以来的非凡十年，书写走好“五个必由之路”、用好“五个战略性有利条件”的生动篇章，也为重要之年看开年，提供了清晰坐标。

——有中国共产党的坚强领导，我们意志坚定。

“跑山羊喝山泉水，纯天然养殖……”在四川省昭觉县“悬崖村”，致富带头人某色苏不惹忙着网上直播，日销售20多万元。告别藤梯，迎来钢梯，搬进县城易地扶贫安置点，“悬崖村”村民甩掉“穷帽子”，过上好日子。

“全面建成小康社会，一个不能少”。8年时间，五级书记抓脱贫，层层动员促攻坚，9899万农村贫困人口全部脱贫，832个国家级贫困县全部摘帽，创造了彪炳史册的人间奇迹。

从中国减贫成绩中，哈萨克斯坦中国问题研究中心主任古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃观察到：“在不同发展阶段，中国共产党会根据实际情况研究制定政策，保持政策连续性的同时，也富有创造性和灵活性，这也是中国社会发展取得成功的重要因素。”

惊涛骇浪中掌舵领航，大战大考前镇定从容。

全面建成小康社会，实现中华民族千年梦想；全面深化改革，密集出台2000多个改革方案；全面依法治国，在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化；全面从严治党，9500多万名党员团结成“一块坚硬的钢铁”……党的十八大以来，面对前所未有的改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央总揽全局、协调各方，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。

回望非凡十年，人们感受真切：中国共产党具有无比坚强的领导力、组织力、执行力，中国共产党的坚强领导为沉着应对各种重大风险挑战提供根本政治保证。

——有中国特色社会主义制度的显著优势，我们力量磅礴。

2020年，新冠肺炎疫情汹汹来袭，给经济社会发展带来严峻考验。紧要关头，460多万个基层党组织冲锋陷阵，400多万名社区工作者在全国65万个城乡社区日夜值守，统一指挥、全面部署、立体防控，有效遏制了疫情大面积蔓延，有力改变了病毒传播的危险进程。

2022年，迎战狡猾百变的新冠病毒，我们坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，众志成城、顽强奋战，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。3月29日，山东省复工复产进入“快车道”；4月8日起，按下“慢行键”的深圳市有序推进学校复课；4月14日，吉林省实现疫情防控社会面清零，社会生产生活秩序逐步恢复；5月11日召开的上海市疫情防控工作新闻发布会上传来消息，上海市16个区中，已有8个区社会面基本清零。我们打赢了武汉保卫战，也一定能够打赢大上海保卫战。

战疫情、斗洪峰，反贫困、建小康，稳经济、促发展，化危机、应变局……党的十八大以来，我们紧紧依靠、充分发挥中国特色社会主义制度能够集中力量办大事、办难事、办急事的独特优势，取得了一个又一个胜利。

回望非凡十年，人们感受真切：坚持好、巩固好、完善好、发展好我国国家制度和国家治理体系，把制度优势更好转化为治理效能，就一定能够不断开辟“中国之治”新境界。

——有持续快速发展积累的坚实基础，我们底气十足。

今年一季度，连续7年产量位居全球第一的中国新能源汽车产业逆势上扬，产销量同比均增长1.4倍。

抓住转型机遇，创新技术产品，汽车强国建设再上新台阶；推进去产能、出清“地条钢”，自主研发“手撕钢”“笔尖钢”等高端钢材，钢铁行业焕发勃勃生机；技术先进、产品齐全、产业链配套完善，高铁、核电、船舶、工程机械等“大国重器”阔步走向国际市场……这十年，实体经济在神州大地上茁壮成长，更加枝繁叶茂。

栉风沐雨，一路前行。党的十八大以来，我国经济实力、科技实力、综合国力显著增强，经济增速始终位居全球主要经济体前列。

实力更雄厚。全球第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国……中国在世界经济舞台上举足轻重。

韧性更强劲。谷物、肉类等主要农产品产量居世界第一位，220多种主要工业品产量常年领先世界，拥有14亿多人口，超大规模市场空间广阔、潜力无限。

活力更充沛。2021年，研发经费投入强度升至2.44%，市场主体超过1.5亿户，创新创业创造活力加速迸发，自贸区自贸港建设稳步推进，开放的大门越开越大。

回望非凡十年，人们感受真切：中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。经历了无数次狂风骤雨，大海依旧在那儿！

——有长期稳定的社会环境，我们脚步从容。

电脑屏上，弹窗闪烁，燃气泄漏警报响起，值班员第一时间联系抢修人员到现场处理。安徽合肥利用城市监测平台“紧盯”2.5万个高风险点，实时守护百姓安全。

繁华都市，万家灯火传递温暖；美丽乡村，袅袅炊烟升腾希望。新时代的中国坚持以人民为中心，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

这是令人暖心的保障。端稳就业“饭碗”，2013年至2021年，每年城镇新增就业保持1100万人以上。兜牢民生底线，建成全球规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系。

这是令人舒心的改变。改造城镇老旧小区，推进农村“厕所革命”，打好蓝天、碧水、净土保卫战，桩桩民生实事直击百姓急难愁盼。

这是令人安心的守护。抗洪抢险、应急处突、扫黑除恶、打击犯罪，建设平安中国、法治中国，群众安全感持续保持高位，社会治理水平稳步提升。

回望非凡十年，人们感受真切：保持国泰民安的社会环境，伟大祖国将更加繁荣富强，各族人民将更加幸福安康。

——有自信自强的精神力量，我们意气风发。

开幕！2月4日夜晚，璀璨的焰火绽放鸟巢上空，奥林匹克进入“北京时间”。开闭幕式表演惊艳全球，冬奥场馆科技味儿十足，近2万名志愿者广受赞誉……简约、安全、精彩的冬奥盛会，展现了中国自信、包容、开放的大国形象。

着陆！4月16日上午，随着载人飞船返回舱成功着陆，神舟十三号载人飞行任务圆满成功。建成国家太空实验室、实施探月工程四期、发射小行星探测器……锚定新目标，中国人勇攀高峰、筑梦苍穹。

岁月不居，时节如流。党的十八大以来，无数平凡英雄的拼搏奋斗，汇聚成新时代中国昂扬奋进的洪流。

“紧跟党走，做一名党的好战士”“只要祖国需要，我必全力以赴”“请党放心、强国有我”，从英雄楷模的铮铮誓言到时代新人的深情告白，中国声音久久回响。

“天宫”“天问”穿越星河，“蛟龙”“奋斗者”遨游深海，京张高铁、港珠澳大桥建成通车，中国瞬间刻骨铭心。

云南独龙族百姓“一步跨千年”，受灾群众守望相助建新居，人民子弟兵保家卫国守边关，中国故事感天动地。

回望非凡十年，人们感受真切：中国人民积极性、主动性、创造性进一步激发，志气、骨气、底气空前增强，党心军心民心昂扬振奋。

对历史最好的致敬，就是书写新的历史。人类正是在战胜一次次考验中成长、在克服一场场危机中发展。

重要之年看开年，从起势看走势，坚持“五个必由之路”，把握好“五个战略性有利条件”，我们必将在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展，赢得更加伟大的胜利和荣光。

从开年看全年

稳健前行信心强

长三角，中国经济的重要增长极，全球供应链的重要关节点。4月18日，位于上海松江的广达上海制造城，复工复产后的第一批海外订单产品下线启运。5月5日，上海1800多家重点企业复工率超过70%，其中首批660多家重点企业复工率超过90%。

黑土地，中国的“大粮仓”，粮食安全的“压舱石”。作为中国粮食主产省之一的吉林，疫情防控和春耕备耕两不误，确保今年粮食播种面积在8600万亩以上。

身处交织的考验压力下，中国人民就是这样滚石上山、负重前行。

站在更长的时间轴线上，中国发展总是这样驰而不息、势之所趋。

“心中装着百姓，手中握有真理，脚踏人间正道，我们信心十足、力量十足。”习近平总书记在2022年春节团拜会上的重要讲话，激励亿万中华儿女不忘初心使命，矢志开拓奋斗，继续把中华民族伟大复兴的历史伟业推向前进。

——增加历史自信，迎难而上、攻坚克难，转危为机不犹疑。

沧桑砥砺正道，历史昭示未来。回眸百年，不管形势任务如何变化，不管惊涛骇浪如何汹涌，我们党都始终把握历史主动、锚定奋斗目标，引领中国号巨轮沿着正确方向破浪前行。

从九八洪灾、非典疫情、汶川地震，到亚洲金融危机、国际金融危机、国际经贸环境变化，中国经济历经一次次狂风骤雨，却总能履险如夷、化危为机，并在风雨之后更加茁壮。在应对风险挑战的实践中，我们进一步积累了对做好经济工作的规律性认识。去年底召开的中央经济工作会议提出：

必须坚持党中央集中统一领导，沉着应对重大挑战，步调一致向前进。必须坚持高质量发展，坚持以经济建设为中心是党的基本路线的要求，全党都要聚精会神贯彻执行，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。必须坚持稳中求进，调整政策和推动改革要把握好时度效，坚持先立后破、稳扎稳打。必须加强统筹协调，坚持系统观念。

“四个必须”，充分彰显了以习近平同志为核心的党中央引领中国经济巨轮行稳致远的高超智慧、从容应对前进道路上风险挑战的娴熟能力，使我们更加坚定了必胜信心、增强了战略定力。

——增进团结统一，凝聚共识、坚定意志，众志成城不动摇。

3月以来，我国疫情发生频次明显增加，经济下行压力阶段性放大。

“要保持战略定力，坚持稳中求进，统筹好疫情防控和经济社会发展，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”

坚持就是胜利，坚持才会胜利，坚持定能胜利。

保持定力，动态清零。实践证明，我们的防控方针是由党的性质和宗旨决定的，我们的防控政策是经得起历史检验的，我们的防控措施是科学有效的。深刻、完整、全面认识党中央确定的疫情防控方针政策，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，我们一定能够打赢疫情防控这场大仗硬仗，守护好人民群众生命安全和身体健康。

统筹兼顾，担当善为。中央财政下达资金200亿元对实际种粮农民发放一次性补贴，人民银行、外汇局出台23条举措全力做好疫情防控和经济社会发展金融服务……破解经济运行中的新问题，坚持稳字当头、稳中求进，与时间赛跑，我们最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

家底丰厚，结构优化。观察中国经济，既要看数据变动之“形”，也要观发展积蓄之“势”。我国产业体系齐全，基础设施不断改善，超大规模市场优势明显，创新驱动发展成效不断显现。中国经济“稳”的形态没有改变，“进”的势能加快聚集，持续健康发展具有较好基础。

深刻领会“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。只要我们切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央对形势的科学判断和对工作的部署要求上来，保持战略定力，坚定必胜信心，就一定能做到“任凭风浪起、稳坐钓鱼船”。

——增强斗争精神，敢于担当、锐意进取，奋发有为不懈怠。

“只有全党继续发扬担当和斗争精神，才能实现中华民族伟大复兴的宏伟目标”“党员干部特别是领导干部要发扬历史主动精神”，3月1日，中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班开班式上，习近平总书记语重心长。

这是对时与势的深刻洞察。世界百年未有之大变局加速演进，中国面临的风险挑战明显增多。总书记审时度势：“我们前进的道路上有各种各样的‘拦路虎’‘绊脚石’。”“总想过太平日子、不想斗争是不切实际的。”

这是对危与机的辩证思考。我国发展仍处于重要战略机遇期，机遇更具有战略性、可塑性，挑战更具有复杂性、全局性。总书记深谋远虑：“现在，我们迎来了世界新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期，既面临着千载难逢的历史机遇，又面临着差距拉大的严峻挑战。”

形势逼人，挑战逼人，使命逼人。构建新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自强。面对世界经济不稳定性不确定性明显增强，宏观稳定成为稀缺资源。面对世界经济不稳定性不确定性明显增强，唯一确定的就是，坚定不移做好自己的事情。

机遇是抢出来的，历史从不等待一切犹豫者、观望者、懈怠者、软弱者。

在机遇面前主动出击，不犹豫、不观望。虎年春节刚过，雄安新区集中开工43个项目，“未来之城”拔节生长；福建、湖南、陕西，新基建、智能制造、新能源新材料领域重大项目密集开建……高质量发展画卷从容铺展。

在困难面前迎难而上，不推诿、不逃避。新的组合式税费支持政策实施，金融机构存款准备金率下调，两项直达实体经济的货币政策工具接续转换……宏观政策靠前发力，夯实经济稳定运行、质量提升的基础。

在风险面前积极应对，不畏缩、不躲闪。应对明显增多的风险挑战，稳预期，强信心，着力增加产能、着力加强储备、着力保供稳价……各地区各部门勇于担当、真抓实干，为经济社会平稳健康发展保驾护航。

历史告诉未来，时间成就梦想。2022年下半年，党的二十大将召开。保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，全党全军全国各族人民团结一心、信心满怀地迎接这一党和国家政治生活中的大事。

重要之年看开年，从开年看全年，稳字当头、稳中求进，我们正以风雨无阻的心态、风雨兼程的状态，迎难而上、笃行不怠，推动中国经济巨轮驶向高质量发展的彼岸。

回眸百年，感悟十年，飞逝的时光里，是坚韧不拔的中国。

立足开年，展望全年，可期的未来里，是踔厉奋发的中国。

中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。牢记一切奋斗、一切牺牲、一切创造，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想。当宏伟的蓝图展开，当闪亮的梦想召唤，当实干者勇担重任，当前行者鼓足干劲，这就是我们的新时代，这就是奋斗的新时代。

重要之年看开年。中华儿女正以虎虎生威的雄风、生龙活虎的干劲、气吞万里如虎的精神，勇敢战胜前进道路上各种险阻，全力促进经济社会恢复发展，继续书写中国特色社会主义伟大事业的历史新篇章。

曾经引领我们成功的，必将引领我们继续成功。

（本报记者陆娅楠、吴秋余、刘志强、王浩、邱超奕）

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 01 版）

(责编：杨光宇、牛镛)