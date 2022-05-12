人民网北京5月12日电 （记者许维娜）“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，为以质量品牌建设推动高质量发展指明了方向。”在第六个中国品牌日举办期间，开平市委书记余中华在区域品牌创新发展暨“马冈优品”行政区品牌培育建设研讨会致辞表示，开平市委市政府以马冈镇为试点，先行打造行政区品牌。

会上，多位专家聚焦行政区品牌建设新探索，探讨以质量品牌建设推动经济高质量发展。据悉，行政区品牌是以行政区优质产品为依托、以行政区命名、由地方政府主导建设的集体性品牌。

国务院发展研究中心学术委员会副秘书长、市场经济研究所所长王微研究员肯定了行政区品牌培育建设的创新意义。她建议，打造行政区品牌时，要注重质量检验检测平台、数字平台、研发创新平台三大平台的建设；要加强与外部市场和各地政府的对接，为地方企业引入更多市场资源。

中国社会科学院财经战略研究所副院长、中国市场学会会长夏杰长建议，开平加快地方特色产业的科技创新能力和数字化转型能力，优先探讨区域公共技术平台的可能性和接入大湾区科创走廊、大湾区创新网络的可能模式，以更好地研究开发地方特色产业共性与关键性的技术，提高本地区产业创新能力，助力特色产业转型升级。

中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所副所长姜长云表示，行政区品牌培育建设，化解了区域公共品牌建设中的难题和“公地悲剧”问题，创新了推进区域品牌建设带动共同富裕的长效机制，创新了乡村产业振兴和农业供给侧结构性改革的路径，创新了区域优势特色产业借势、联动、集群发展的方式。

中国宏观经济研究院研究员任旺兵表示，政府既要注意推动行政区品牌建设，更要注意抓好全域品牌建设。同时，要注重发挥品牌建设主体作用，充分调动企业、行业中介组织、利益关联个人等主体参与品牌建设的积极性、主动性，形成目标方向明确、多方积极参与、各界合力推进的行政区品牌建设新格局。此外，要注重完善品牌建设体系，增强品牌建设效应，创新品牌建设的体制机制。

开平市委书记余中华表示，3月28日，开平市启动了行政区品牌培育建设工作，以期通过行政区品牌建设探索区域品牌创新发展新路径，解决目前区域品牌建设存在的行政边界不清晰、建设责任主体不明确、品牌利益分配不合理的问题，引领带动乡村振兴，推动地方经济高质量发展，促进实现共同富裕。

江门市政府副秘书长莫劲锋表示，行政区品牌建设是一个崭新的课题。希望通过打造行政区品牌建设，示范引领建设“开平优品”，为江门市乃至更多的地方提供行政区品牌建设可复制可推广的示范性经验。

中国发展改革报社副总编辑于进就区域品牌的创新发展谈了三点看法：一是立足于新时代国家重大战略目标、公共政策定位，破题区域品牌创新发展。二是立足于市场规律和消费者需求，统筹国内国国际两个市场，共同打造品牌的市场度和开放度。三是立足于区域资源大视野和产业发展大格局，以区域品牌带动自主品牌建设，开创区域品牌创新发展新空间。

开平市市长陈小曼表示，开平市将着力抓好“马冈优品”认定标准体系、产品生产体系、产品营销体系、产业支撑体系和人才支撑体系建设，提高产业集聚力、品牌竞争力和社会影响力。

中国发展改革报社社长徐强表示，开平市是全国首批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，要突出马冈镇稀缺的生态资源优势，走绿色、有机发展之路，探索将绿水青山变为金山银山的生态产品价值实现路径。突出“马冈优品”独特的生产流程、制作工艺，鼓励产品生产技术创新、生产工艺改造，同时强化行政区品牌保护工作，建立全过程溯源管理系统。

(责编：王仁宏、高雷)