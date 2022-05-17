本报记者 曲哲涵

市场主体是稳定经济基本盘的重要基础。习近平总书记指出：“要加大政策支持力度，激发市场主体活力，使广大市场主体不仅能够正常生存，而且能够实现更大发展。”

今年以来，国内外环境复杂性不确定性加剧，市场主体面临的压力增多。面对挑战，各地区各部门助企纾困举措密集出台，切实帮助企业解决生产经营中的困难问题，稳预期、强信心，助力市场主体迎难而上、共克时艰，为经济平稳运行提供有力支撑。

“政策给力！我们申请的‘专精特新’企业资助奖励已经到账，将全部用于焊接机器人研发。”广东深圳前海瑞集科技有限公司研发总监张兆彪说。

“退税实惠！今年预计能享受1700多万元的增值税留抵退税，大大缓解企业资金压力。”河南鹤壁方瑞化工产品有限公司财务负责人李富贵说。

减负担、增信贷，助力企业爬坡过坎

市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。要千方百计把市场主体保护好，为经济发展积蓄基本力量。

——减税降费力度不减，让企业轻装上阵。

“政策真是‘及时雨’，减轻了我们的资金周转压力。”四川宜宾砺锋建材有限公司负责人范成说，按照新政策，公司去年第四季度的税款延至今年6月份再缴，之前缴纳的25万元税款也退回了公司账户。

2022年，我国实施新的组合式税费支持政策，在延续实施部分2021年到期的阶段性减税降费政策的同时，精准实施对中小微企业、个体工商户减税降费，加大增值税留抵退税力度，全年预计退税减税约2.5万亿元。

——保持流动性合理充裕，降低企业融资成本。

1800万元续贷资金到账，让浙江新昌长城空调部件股份有限公司负责人陈晔文安心不少。据了解，受新冠肺炎疫情影响，今年公司产品销量下降，还贷压力增加。农行新昌县支行了解情况后，马上为公司办理了“无还本续贷”，解决了难题。

今年以来，中国人民银行引导金融机构加强对实体经济的资金支持，保持流动性合理充裕，推动降低企业综合融资成本。4月末，广义货币（M 2 ）和社会融资规模增速分别为10.5%和10.2%，均保持在10%以上的较高水平。1—4月企业贷款利率为4.39%，同比下降0.25个百分点，保持在有统计记录以来的低位。

——重点行业精准施策，帮扶举措雪中送炭。

今年以来，国内疫情多点散发，服务业等部分行业和中小微企业受到了冲击。

针对性扶持纾困，国家发改委等部门制定出台《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，对餐饮、零售、旅游、公路水路铁路运输、民航业等特殊困难行业给予重点倾斜帮扶。各地举措迅速跟进，广东给予餐饮业防疫支出补贴支持，山东明确一半以上纾困政策可以“免申即享”……一系列政策措施针对性强、支持力度大、受益群体广。

“总的看，各项纾困政策措施正在逐步落地，成效初步显现。”国家发改委新闻发言人孟玮表示。

举措实、力度大，帮扶政策加快落地

当前，经济循环畅通遇到一些制约，新的下行压力进一步加大，一些市场主体特别是中小微企业和个体工商户困难多、压力大，政策着力帮扶他们渡过难关。

加大信贷投放力度，解决中小微企业融资难题。

4月15日，中国人民银行宣布，决定于4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，将释放长期资金约5300亿元。人民银行有关负责人表示，接下来将全力支持受疫情影响严重地区和行业企业纾困解难。引导金融机构加大信贷资源倾斜，继续用好普惠小微贷款支持工具、再贷款再贴现等政策，合理提供贷款展期或续贷安排等。

数据显示，3月末，普惠小微贷款余额同比增长24.6%，比各项贷款的增速高13.2个百分点。普惠小微授信户数达5039万户，同比增长42.9%。

尽快疏通堵点卡点，让产业链高效运转起来。

日前召开的全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议，部署10项重要举措，要求努力实现“民生要托底、货运要畅通、产业要循环”。工信部会同各地联防联控机制完善通信行程卡“白名单”管理机制，助力保障疫情防控期间重要物资货运车辆及司乘人员顺畅通行。

加快增值税留抵退税进度，让资金尽早落到市场主体账上。

《政府工作报告》明确，今年全年留抵退税约1.5万亿元。根据政策安排，小微企业和制造业等行业增量留抵税额4月1日起按月全额退还；小微企业和制造业等行业中的中型企业存量留抵税额今年6月底前一次性全额退还。据统计，今年4月1日至30日，全国已有8015亿元增值税留抵退税款退到145.2万户纳税人账户上，再加上一季度继续实施的此前出台的留抵退税老政策退税1233亿元，1—4月共有9248亿元退税款退到纳税人账户上，助企纾困的政策效应已经开始显现。

加大纾困和就业兜底等保障力度，解决现实难题。

4月6日召开的国务院常务会议明确，对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业，在今年二季度实施暂缓缴纳养老保险费，已实施的阶段性缓缴失业和工伤保险费政策范围扩大至上述5个行业。提高中小微企业失业保险稳岗返还比例，符合条件的地区可从60%提至最高90%；允许地方再拿出4%的失业保险基金结余用于职业技能培训，并向受疫情影响、暂时无法正常经营的中小微企业发放一次性留工培训补助。

5月11日召开的国务院常务会议明确，退减税、缓缴社保费、降低融资成本等措施，都着力指向稳市场主体稳岗位稳就业。对当前有困难的企业和职工，给予住房公积金政策支持。今年底前企业申请即可缓缴，预计减缓企业负担900多亿元。会议要求抓紧研究养老保险费缓缴政策扩围、延长实施期限的措施，指导地方对中小微企业、个体工商户水电气等费用予以补贴。

人民银行有关负责人日前表示，将推动金融机构减少收费，向实体经济合理让利；督促金融机构全面落实好“金融23条”，灵活调整受疫情影响较大的居民家庭、小微企业主、个体工商户、灵活就业人员信贷还款安排。

国务院减轻企业负担部际联席会议明确，将开展整治涉企乱收费、清理拖欠中小企业账款等系列专项行动，持续深化涉企审批制度改革，加强便企惠企服务，改进完善重点领域监管，切实解决企业面临的堵点痛点问题。

一系列助企纾困政策有力有效，不断增强市场主体应对困难的底气。

优环境、添动能，激发市场主体活力

助企纾困不只是为“救急”，更着眼于长远，激发企业内生动力。

——强化制度供给，优化营商环境。

出台市场主体登记管理条例实施细则，为保护市场主体合法权益提供坚实法治保障；印发关于促进内外贸一体化发展的意见，有效降低企业内外贸一体化发展的成本，提升企业内外贸一体化发展的动力；电子证照扩大应用领域和全国互通互认步伐加快，更多政务服务事项实现网上办、掌上办、一次办；企业信用风险分类管理和共享平台建设工作提速，对诚信守法者“无事不扰”……今年以来，各部门出台一项项举措，助力企业发展。

——强化创新激励，增强发展动能。

2021年我国将制造业企业研发费用加计扣除比例提高到100%，今年此项政策进一步扩围至科技型中小企业。“这将激励广大科技型中小企业加大创新研发投入，锻造竞争实力，也为经济高质量发展增添动力。”北京国家会计学院教授李旭红说。

支持“专精特新”中小企业。“今年国家级‘小巨人’企业准备再培育3000家以上，带动培育省级‘专精特新’中小企业达到5万家以上。”工信部有关负责人表示，将把支持“专精特新”中小企业的政策、创造的环境，扩大到广大中小企业发展过程中。

——加强统筹协调，助力企业加速成长。

“由于原材料价格上涨、出口运力紧张等问题，造成工业企业的增长潜能未能充分释放。”中国社会科学院工业经济研究所研究员李晓华说，针对上述问题，国家发改委等部门印发的《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》，明确提出通过推动“城市矿山”发展等措施保障原材料和初级产品保供稳价，通过帮助中小微外贸企业与航运企业直接对接、增加中欧班列车次解决出口运力紧张等问题。

随着各领域政策协调性不断增强，稳市场主体、激发发展活力的效应将日益凸显。

国家统计局新闻发言人付凌晖介绍，我国经济长期向好基本面没有改变，经济持续恢复态势没有改变，发展潜力大、韧性足、空间广的特点也没有改变，完全有能力、有条件战胜困难挑战，实现经济持续健康发展。

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 01 版）

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