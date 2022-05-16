人民网北京5月16日电 （记者王仁宏）据生态环境部微信公众号消息，近日，经中央全面深化改革委员会审议通过，生态环境部联合最高法、最高检等13个相关部门印发了《生态环境损害赔偿管理规定》（以下简称《规定》）。

生态环境损害包含哪些内容？应该赔多少、怎么赔？生态环境部有关负责人就《规定》有关情况进行解读。

建立健全生态环境损害赔偿制度是生态文明体制改革的重要组成部分，党中央、国务院高度重视生态环境损害赔偿制度改革。2015年，中办、国办印发《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》；2017年，中办、国办印发《生态环境损害赔偿制度改革方案》。改革试点和全面试行以来，生态环境部会同各有关部门积极推进，各地方组织实施，在全国范围内初步构建了责任明确、途径畅通、技术规范、保障有力、赔偿到位、修复有效的生态环境损害赔偿制度，全面完成了阶段性目标。《规定》的印发是进一步巩固改革成果，优化制度建设，推动改革向纵深发展的重要举措。

《规定》包含总则、任务分工、工作程序、保障机制、附则共5章38条。生态环境部有关负责人表示，《规定》在明确部门职责分工、压实地方党委和政府责任、规范赔偿工作程序上提出要求，让制度长出牙齿，更加管用好用。

第一，明确部门任务分工。一是明确生态环境部牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，会同自然资源部等相关部门，负责指导生态环境损害的调查、鉴定评估、修复方案编制等业务工作；二是明确最高法、最高检和科技部、公安部、司法部等部门根据工作职责，负责指导生态环境损害赔偿的相关业务工作。

第二，压实地方党委和政府责任。一是强化地方党委和政府职责，要求地方党委和政府主要负责人履行第一责任人职责；明确各省级、市地级党委和政府每年至少听取一次生态环境损害赔偿工作汇报，建立严考核、硬约束的工作机制。二是将生态环境损害赔偿的突出问题纳入中央和省级生态环境保护督察、污染防治攻坚战成效考核以及环境保护相关考核。三是要求地方对重大案件建立台账，排出时间表，加快办理进度。

第三，明确奖惩内容。《规定》明确对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等情形，按照有关规定对有关责任人依纪依法进行处理。同时，对在生态环境损害赔偿工作中有显著成绩，守护好人民群众优美生态环境的单位和个人，按规定给予表彰奖励。

第四，规范统一工作程序。《规定》规范统一了案件线索筛查、损害调查、赔偿磋商、修复效果评估等赔偿工作程序，细化了10个筛查线索渠道，确定了6类不启动和终止索赔的情形，明确了4个关键方面的损害调查重点。

对于生态环境损害应该赔多少、怎么赔，此次《规定》也做出明确。

根据《改革方案》和《民法典》有关赔偿范围的规定，《规定》明确生态环境损害赔偿范围包括5个方面：清污费用；修复费用；生态环境修复期间服务功能损失；生态环境功能永久性损害；调查、鉴定评估等合理费用。

“生态环境损害分为可以修复和无法修复两种情形。对可以修复的，应当修复至生态环境受损前的基线水平或者生态环境风险可接受水平；对无法修复的，赔偿义务人应当依法赔偿相关损失和生态环境损害赔偿范围内的相关费用，或者在符合有关生态环境修复法规政策和规划的前提下，开展替代修复，实现生态环境及其服务功能等量恢复。”上述负责人表示。

《规定》发布后，生态环境部将会同有关部门加强宣传培训，强化部门协调和工作衔接，督促各地以案例实践为抓手，推动生态环境损害赔偿制度改革进一步落实落地。

一图读懂《生态环境损害赔偿管理规定》。来源：生态环境部

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(责编：王仁宏、吕骞)