人民网记者 栗翘楚 任妍

北斗卫星导航系统是支撑我国经济社会发展的重要空间基础设施，北斗三号系统开通后，提高北斗产业支撑能力、扩大北斗应用普及率已成为促进北斗产业发展、保障国家安全的重要任务。近年来，随着北斗系统应用深度广度持续拓展，其在消费应用领域呈现多点开花的趋势。对此，“大众消费看北斗”系列报道将围绕智能终端、车载终端、智慧农业等领域，聚焦北斗大众消费面临的新形势、新机遇、新挑战。

每年五月是苹果幼果的发育时期，在山东省淄博市沂源县南麻街道中以智慧果园内，几位“新农人”并没有检查幼果的生长情况，而是弯腰检查埋在田里的探测器。

“与传统果园不同，通过数字化手段，这片占地近1000亩的果园只需要20多人来维护，相比过去的粗放式管理，效率提高10倍以上。”山东中以现代智慧农业有限公司董事长张伟说。

高效管理的背后是一项项技术的突破。

无人驾驶农具、定位项圈、远洋捕鱼……近年来，北斗系统在智能农业系统、自动农机系统当中的应用非常广泛，截至2021年底，基于北斗系统的农机自动驾驶系统超过10万台/套，全国全系统装备北斗导航设备作业面积6000万亩以上。

北京佳格天地科技有限公司CEO张弓表示，如果说无人驾驶在城市还在探索阶段，那么在田间地头，这项技术在北斗系统的助力下，已经趋于成熟。

差之分毫，谬以千里。在农业生产过程中，无人驾驶或自动驾驶农具面临的第一个问题即“对齐”，只有相关坐标精准，才有利于后面一系列的计划操作。

“仅仅在‘对齐’这一项指标，就可以节约大概10%的成本。”张弓说。

4月20日，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家乡村振兴局联合发布《2022年数字乡村发展工作要点》，其中提出，要推进北斗智能终端在农业生产领域应用。

在我国，北斗系统在农业领域的应用有哪些优势？

中国信息通信研究院泰尔终端实验室天线与定位部主任安旭东表示，北斗无人驾驶、高精度定位导航、系统监管等一系列新兴技术，让起垄播种、土地深松、作物收割、秸秆还田等农业生产工序充节省出更多的人力、物力和财力。与传统农机相比，北斗卫星导航自动驾驶拖拉机，依托智能技术保障作业质量、提高作业效率，单台农机日均作业量较人工驾驶多出 30%，作业后的条田接行准确，播行端直，精度可达2.5厘米，同时大幅降低了劳动强度，实现了舒适化操作。

除农机自动驾驶、园区监测外，北斗系统在农业领域还衍生出一些新业态。

“在作物灌溉方面，利用北斗系统，优化智能灌溉系统，实现智能化、科学化、无人值守的灌溉作业，降低了生产成本，合理控制灌溉用水，大大减少了水资源浪费，降低劳动强度。”安旭东表示，利用北斗终端，还可完善农产品物流配送体系，尤其是生鲜产品，实时感知农产品状态。推广“车（船）载北斗+环境传感器+后台监控管理”系统的应用，实时采集、传输、报告物流过程中的温度、湿度、震动、烟雾、开关箱门时间和次数，能够满足客户对农产品品质和物流追溯的需求，并同步完成物流公司备份，提高物流公司运营效率。

在张弓看来，基于北斗系统，其越来越精确的定位，对下一代物联网发展将产生影响。

“物联网的发展需要大量数据的存储、交换和通信，5G通讯技术可以支持其实现；提供了更高精度的定位，未来随着北斗系统的不断应用，基于位置的服务将更加便捷、高效。”张弓说。

(责编：王震、高雷)