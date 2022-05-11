人民网北京5月11日电 （记者杜燕飞）随着我国稳步推进碳达峰、碳中和，石化行业如何低碳转型发展，成为业内热议话题。

日前，德勤中国与中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院共同发布的《迈向2060碳中和，石化行业低碳发展白皮书》（以下简称《白皮书》）指出，“十四五”期间，管理能力提升、能源资源高效利用、工艺优化、智能化提升的融合发展将为石化行业低碳转型提供重要保障。

《白皮书》表示，作为资源型和能源型产业，石化行业碳排量在工业领域居于前列。在不断优化产业与产品结构的同时，石化行业可以通过能效提升及工艺改进、使用替代原材料等方式减少直接排放，通过使用绿色电力减少间接排放，通过构建循环经济、开发生产绿色低碳产品、优化运输和储存等方式减少产品价值链排放，利用碳捕获、利用和存储技术（CCUS）使用碳抵消机制等能够帮助石化行业减少全生命周期碳排放，加快实现碳中和。

谈及石化行业实现碳达峰的技术手段，《白皮书》认为，石化行业上下游产业链需协同发力，科学规划产业发展，合理安排和推进产能建设，确保经济发展与绿色转型齐头并进。在2025年前碳减排的基础上，生物基燃油与润滑油、循环经济技术革新、低碳强度基础化学品生产技术将有力支撑和加速石化行业碳达峰的实现，同时为构建工业体系低碳产业链做好准备。

对于实现碳中和的路径，《白皮书》指出，石化行业的减碳路径众多，各路径之间还存在多种耦合与相互影响的可能，各减排路径不仅相互依赖，还相互制约。能效提升、工艺流程改进在一定程度上降低生产过程碳排放，材料循环利用也在一定程度上实现全生命周期碳减排，但这些减排手段还不足以实现净零排放。CCUS技术虽然是实现净零排放的关键技术，但其应用场景亟需拓展、技术经济性尚需大幅提升。因此，石化行业需要重新平衡并探索多种技术组合进行减排。

“实现石化行业2060年碳中和的战略目标，要全面建设绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系，产业结构和能源结构将发生颠覆性调整，新能源的逐步替代和可再生能源的大力发展将成为关键引领。绿氢保障、CCUS、电气化实施等技术的升级和突破将成为石化行业实现碳中和的重要路径。”《白皮书》显示。

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