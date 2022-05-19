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国家林业和草原局：到2025年三北工程林木良种使用率达到70%以上

2022年05月19日18:38 | 来源：人民网
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人民网北京5月19日电 （记者余璐）今天，国家林业和草原局办公室印发《关于全面推进三北工程科学绿化的实施意见》（以下简称《实施意见》），提出因地制宜、分类施策、严格保护、科学修复，统筹推进山水林田湖草沙冰系统治理，扎实推动三北工程高质量发展。

三北工程是我国重大生态工程，是生态文明建设的一个重要标志性工程。40多年来，经过几代人的艰苦努力，三北防护林体系建设取得了巨大成就，在祖国北疆筑起了一道抵御风沙、保持水土、护农促牧的绿色长城，取得了巨大生态、经济、社会效益。

《实施意见》明确，到2025年，三北工程科学绿化技术体系初步建立，建成一批科学绿化示范样板。林草植被恢复方式更趋优化，封山（沙）育林、飞播造林占比达到60%左右，灌木造林占比达到40%以上，混交林占比达到40%左右，林木良种使用率达70%以上，草原综合植被盖度显著提升。

到2035年，三北工程科学绿化制度体系更加完善，治理体系和治理能力现代化水平不断提高。三北工程高质量发展取得更大成就，生态系统结构逐步优化、质量明显提升、稳定性显著增强，祖国北疆绿色生态屏障更加稳固。

《实施意见》指出，要统筹编制工程发展规划，把营造林、草原保护修复、退耕还林还草、湿地保护等纳入工程建设内容，统一规划、统筹实施。科学组织开展造林绿化空间适宜性评估，突出区域治理重点，立足“两区两带”生态功能格局，分类指导，突出重点，系统治理。

精准提升绿化成效，以修复改造、提质增效为重点，优化升级现有林草生态系统。拓展造林绿化空间，以建设森林城市、美丽乡村为重点，统筹城乡绿化美化一体化发展。

科学选择绿化树（草）种，大力培育和发展乡土树种。科学选择植被恢复方式，充分考虑区域自然经济社会等条件，宜封则封、宜飞则飞、宜造则造，封飞造结合。加强绿化设计施工管理，强化对作业设计的科学论证和监督实施。

大力推行节水绿化，坚持以水而定、量水而行，因地制宜建设森林、灌丛、草地及荒漠植被。加强林草资源监管，建立完善工程后期养护管护制度，着力提高保存率和成林率。健全完善监测评价体系，落实绿化任务直达到县、上图入库、精细化管理。

《实施意见》提出，要完善以财政投入为主的多元化投入机制，用足用好开发性、政策性金融贷款，探索建立生态产品价值实现机制。加大优良树种草种选育、旱区林草植被恢复模式等关键性技术的推广应用，扎实开展三北工程科学绿化试点县建设。广泛开展宣传教育，弘扬科学绿化理念，普及科学绿化知识，倡导科学节俭务实绿化风气。全面推行林长制，强化林长制实施情况的督查考核和对工程建设成效的综合监测。

(责编：罗知之、吕骞)

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