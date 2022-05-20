人民网北京5月20日电 （记者王连香）据交通运输部消息，为深入贯彻党中央、国务院关于加快推进“十四五”规划重大工程项目建设的决策部署，近日，交通运输部印发《关于扎实推动“十四五”规划交通运输重大工程项目实施的工作方案》，按照服务大局、稳定投资、保障民生等原则，加快推进项目落地，不断增强综合交通网络支撑能力。

“十四五”时期重点推进11项交通运输重大工程项目

根据“十四五”交通运输系列规划确定的发展目标和重点任务，按照意义重大、影响深远、效益突出、技术领先、示范带动的遴选原则，提出“十四五”时期重点推进的11项交通运输重大工程项目包。“十四五”规划《纲要》102项重大工程项目中，由交通运输部牵头落实的交通运输项目均纳入各项工程包予以统筹推进。

国家高速公路大通道联通工程。根据“十四五”规划《纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》，围绕高质量建设国家综合立体交通网主骨架，实施国家高速公路大通道联通工程。“十四五”期间，以中西部地区为重心，加快国家高速公路待贯通路段建设，优先打通国家高速公路主线和省际衔接路段；以东中部地区为重心，推进京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等建设年代较早、车流量大、交通繁忙拥堵的国家高速公路主线扩容改造。同步推进除主线外的国家高速公路拥挤路段扩容改造，以及对于完善区域高速公路网络、提升国家高速公路通道能力等具有重要作用的地方高速公路新建和改扩建。

沿边沿海公路建设工程。“十四五”期间，以国家高速公路待贯通路段为重点，继续推进G1213、G1111等项目建设，基本建成国家高速公路实线剩余路段，实现除展望线外国家高速公路全部开工。以改造沿边地区低等级路段和加快建设待贯通路段为重点，加快打通沿边国道，实现沿边国道三级及以上公路比例达到85%。实施沿海国道提质工程，实现沿海国道二级及以上比例达90%。

出疆入藏公路通道工程。“十四五”期间，加强两个自治区境内低等级路段升级改造，提升甘新通道服务能力，实现青新通道整体按高速公路标准贯通；统筹做好G109、G214保通保畅工作，确保青藏通道保障进藏物资运输安全平稳；加强川藏铁路配套公路建设，全力保障川藏铁路建设，满足铁路建设期间进出藏交通需求。推进口岸公路通道建设。

“四好农村路”助力乡村振兴工程。深入贯彻《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》和“十四五”规划《纲要》，落实《农村公路中长期发展纲要》，为巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、实现共同富裕提供服务保障，实施“四好农村路”助力乡村振兴工程。推动骨干网络提档升级，乡镇对外公路实施三级及以上公路建设改造，有条件的地区推动乡镇对外双通道建设，加快乡村产业路、旅游路、资源路建设，改善农村主要经济节点对外公路交通条件。推进农村公路建设项目更多向进村入户倾斜，因地制宜推进较大人口规模自然村（组）通硬化路建设，有序实施建制村通双车道公路改造和过窄公路拓宽改造，加强通村公路和村内道路连接。着力提升农村公路安全保障能力，有序推进农村公路危桥改造和安全生命防护工程实施，提升农村公路设施服务和安全保障能力。强化农村公路养护管理，深化农村公路管养体制改革，健全完善“路长制”运行长效机制，推进农村公路路况自动化检测，进一步开发“四好农村路”就业岗位。

运河连通工程。落实“十四五”规划《纲要》，根据《水运“十四五”发展规划》，围绕有效沟通长江、珠江等主要航运水系，优化完善西部陆海新通道综合立体交通网等目标，推动实施运河连通工程。主要包括西部陆海新通道（平陆）运河工程和湘桂、赣粤运河工程等项目。通过对现有通航航道进行扩能升级、改善自然河道通航条件及新开挖少量里程的人工运河，打造沟通长江经济带、粤港澳大湾区、北部湾经济区的南北向水运“大动脉”。“十四五”时期，加快推进西部陆海新通道（平陆）运河工程项目前期工作，扎实开展湘桂、赣粤运河前期专项研究。

黄金水道扩能工程。落实《国家综合立体交通网规划纲要》，根据《水运“十四五”发展规划》，围绕加快长江、西江等水运大通道扩能升级，疏解三峡枢纽瓶颈制约，提高干线航道通过能力和通航效率等目标，推动实施黄金水道扩能工程。主要包括长江干线涪陵至丰都段、安庆至芜湖段航道整治工程，长江口南槽航道治理二期工程以及西江航运干线南宁至梧州航道工程等项目。“十四五”时期，进一步提升干线航道等级，巩固黄金水道主轴功能。

沿海港口提升工程。落实《国家综合立体交通网规划纲要》，根据《水运“十四五”发展规划》，围绕京津冀、长三角、粤港澳大湾区世界级港口群以及北部湾国际门户港、洋浦国际枢纽港建设，打造高能级港口枢纽等目标，推动实施沿海港口提升工程。主要包括小洋山北侧集装箱码头工程，宁波舟山港航设施工程，曹妃甸港煤炭运能扩容、北部湾国际门户港、洋浦国际枢纽港港航设施工程，天津港北疆港区C段、广州港南沙港区五期、深圳港盐田港区东作业区等集装箱码头工程等项目。“十四五”时期，以国际枢纽港、主要港口为重点，高水平推进原油、铁矿石、粮食、液化天然气等专业化码头、集疏运体系及公共基础设施建设，加强粮食码头中转储运及疏运能力建设。

现代综合交通“三位一体”枢纽工程。落实《国家综合立体交通网规划纲要》，根据《现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划》，围绕服务“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”建设，构建多层级一体化国家综合交通枢纽系统，实施现代综合交通“三位一体”枢纽工程。“十四五”时期，以国家综合交通枢纽城市为重点，推进一批综合客运枢纽、综合货运枢纽及集疏运体系项目建设。

“北斗领航”工程。根据数字交通相关规划，围绕推动北斗规模应用，实施“北斗领航”工程。“十四五”时期，重点健全交通运输行业北斗系统相关基础设施，推进北斗系统在道路运输、水路运输领域应用，发挥北斗系统在车船动态监管、遇险报警等方面的作用。

交通运输新基建赋能工程。深入贯彻党中央、国务院关于数字经济、新型基础设施建设相关部署，根据数字交通规划和交通运输领域新型基础设施建设行动方案，以推动交通运输高质量发展为主题，以数字化、网络化、智能化为主线，推动感知、传输、计算等设施与交通运输基础设施协同高效建设，实施交通运输新基建赋能工程。“十四五”时期，重点推进杭绍甬高速等智慧公路，长江干线、京杭运河等智慧航道，天津港、广州港等智慧港口、智慧枢纽等一批交通新基建重点工程，以点带面推动新基建系统化、规模化发展，增强交通基础设施精准感知、精准分析、精细管理和精心服务能力，提升交通基础设施运行效率、安全水平和服务质量。

绿色低碳交通可持续发展工程。深入贯彻党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署，根据交通运输绿色低碳系列部署，围绕营运交通工具碳排放强度下降总目标，实施绿色低碳交通可持续发展工程。“十四五”时期，以营运交通工具动力革命和低碳基础设施建设运营为重点，强化交通基础设施对低碳发展有效支撑，在高速公路和水上服务区、港口码头、枢纽场站等场景建成一批“分布式新能源+储能+微电网”智慧能源系统工程项目；支持新能源清洁能源营运车船规模应用；加快船舶受电设施改造、协同推进码头岸电设施改造；鼓励高耗能船舶进行节能技术改造，提高营运车船能效水平。

加快建设交通强国“十四五”重点项目

为扎实推进“十四五”交通运输重大工程，结合“十四五”规划和当前在建项目，筛选出一批投资规模大、社会影响大、技术难度大的项目，作为第一批加快建设交通强国“十四五”重点项目，予以重点推进。

川藏铁路及配套公路工程。川藏铁路起自成都，经雅安、康定、昌都、林芝、山南，止于拉萨。其中，成都至雅安段已于2018年底建成通车，设计时速160—200公里，为双线电气化铁路；拉萨至林芝段设计时速160公里，为单线电气化铁路，2021年6月已建成通车；雅安至林芝段设计时速120—200公里，为双线电气化铁路。川藏铁路配套公路涉及G318等普通国省道项目和农村公路建设项目。

G4京港澳高速公路广州至深圳段改扩建工程。京港澳高速公路广州至深圳段连接广州、东莞、深圳、香港四地，是粤港澳大湾区重要通道，起于广州市黄村立交，止于深圳市皇岗收费站。改扩建工程建设条件复杂、保通难度大、技术标准高。同时，作为南方地区首条百公里级、超多车道高速公路改扩建工程，十车道及以上多车道超宽断面高速公路，在技术标准、车道功能、通行能力、高密度互通立交设计、扩建空间布局等方面，与常规高速公路存在较大差别，需要创新性开展技术指标、运营期交通组织及安全管控等研究。

G2518深圳至中山过江通道海中桥隧主体工程。深圳至中山过江通道海中桥隧主体工程是G25长春至深圳国家高速公路深圳至岑溪联络线跨越珠江口的重大控制性工程。项目起于深圳市宝安区广深沿江高速机场互通立交，向西跨越珠江口，在中山市翠亨新区马鞍岛登陆，与在建中开高速对接，另通过连接线在广州市南沙区登陆。该项目是继港珠澳大桥之后又一世界级“桥、岛、隧、地下互通”于一体的集群工程，规模宏大、建设条件异常复杂、技术难度高，双向八车道特长海底公路沉管隧道世界没有先例，锚碇位于水中的特大跨度悬索桥国内属首次。

G15沈海高速荷坳至深圳机场段改扩建工程。G15沈海高速荷坳至深圳机场段改扩建工程位于深圳市中心区域，是粤港澳大湾区东西向的交通中轴线。项目起点位于龙岗区的荷坳立交，顺接惠盐高速，终点位于宝安区的鹤洲立交，与深中通道对接。项目按照立体复合通道模式（采用地面层+立体层）进行改扩建，两层均按高速公路标准设计，拟采用盾构隧道下穿龙岗新城，穿越现状水源保护区、建筑、运营地铁、高速公路和地面建筑物等，敏感因素和风险源多、地层变化复杂。项目拟采用的单洞双层盾构隧道方案，在我国高速公路建设中为首次应用。

G15沈海高速泉厦段扩容工程。G15沈海高速泉厦段是沈阳至海口国家高速公路的重要路段，是服务厦门、泉州经济人员往来的重要通道。项目沿既有沈海高速布设，起点拟定于泉州市区，终点位于厦门市同安互通西侧。路线在既有高速两侧采用高架方式，半幅悬挑在既有高速硬路肩上方，半幅挑出既有高速路幅外侧，建设若干上下层转换匝道。

G1京哈国家高速公路辽宁省绥中（冀辽界）至盘锦段改扩建工程。G1京哈国家高速公路辽宁省绥中（冀辽界）至盘锦段是北京至哈尔滨高速公路的重要路段，是东北三省及蒙东地区进出关的重要交通大动脉。项目改扩建路线为新建九门口复线段顺接原路改扩建段，全线扩建为十车道高速公路，设计速度120公里/小时。本项目存在技术标准缺乏、施工期间保通保畅难度大等特点，建成后将成为北方地区第一条长距离十车道高速公路。

G4216宜宾新市至攀枝花段（沿江高速）新建工程。宜宾新市至攀枝花高速公路是G4216成都至丽江高速公路的重要路段，起点顺接G4216线仁沐新高速，终点连接G4216线丽攀高速，全线采用设计速度80公里/小时的双向四车道高速公路技术标准。该项目穿越三个世界级水电站和多个活动断裂带，沿途地形地质复杂、生态环境脆弱、施工条件不佳，工程技术难度较大。

G7611昭通至香格里拉段新建工程。云南昭通至香格里拉高速公路是G7611都匀至香格里拉国家高速公路的重要组成路段，是强化川滇黔三省互连互通的省际大通道。项目实施对于促进长江经济带融合发展、改善区域交通运输条件、支撑沿线优势资源开发和区域经济社会发展、巩固拓展民族地区脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴等具有重要意义。项目起于凉山州金阳县金沙江（四川岸），经昭觉县、西昌市、盐源县，止于香格里拉以南的益松。

西部陆海新通道（平陆）运河工程。该项目是西部陆海新通道的重要组成部分，对于构建国家综合立体交通网、加快建设交通强国，促进乡村振兴、打造向海经济、服务构建新发展格局，推动水运高质量发展具有重要意义。工程按内河I级标准建设航道约140公里。主要开发任务为航运，兼顾供水、灌溉、防洪、改善生态和国土空间开发，实现水资源综合利用。

小洋山北侧集装箱码头工程。该项目是沪浙共同推进小洋山北侧综合开发的重要组成部分，对于推动长三角区域更高质量一体化发展和上海自贸试验区新片区建设，以及加快长三角构建辐射全球的航运枢纽等具有重要意义。规划建设一批专业化集装箱泊位，服务集装箱江海联运发展，“十四五”时期配套建设小洋山北作业区防波堤工程、航道工程、锚地工程等项目，支撑长三角一体化发展。

宁波舟山港航设施工程。该项目对于充分利用国际国内两个市场两种资源，构建重要大宗物资多元储备体系，完善和加强宏观调控、做好大宗商品保供稳价工作具有重要意义。规划建设一批专业化散货泊位及公共基础设施，积极服务国家大宗散货运输。

长江干线航道标准化畅通工程。该项目是加快长江黄金水道建设、推进航道标准化相关要求的重要抓手，对于提高长江干线航道通航能力，完善长江经济带综合立体交通网络，加快建设交通强国具有重要意义。本项目通过整治安庆至芜湖段黑沙洲水道、贵池水道、太子矶水道、安庆水道等航道工程，提升安庆至芜湖河段通行能力。

湖北国际物流核心枢纽（鄂州）。该项目位于湖北省鄂州市，是《国家综合立体交通网规划纲要》明确的国际航空货运枢纽之一，对完善我国内外联通的航空货运网络具有重要作用。项目主要由机场工程、转运中心及航空公司基地工程、供油工程等三部分构成，形成以机场为主体的邮政、快递全球转运国际物流枢纽。

长沙黄花机场综合客运枢纽。该项目位于长沙市长沙县，是打造长沙临空经济示范区的重要载体。项目依托长沙黄花机场T3航站楼建设，与渝长厦高铁机场站、磁悬浮机场站、城市轨道6号线机场站等衔接，属于公铁航衔接型综合客运枢纽。其中，项目与T3航站楼一体化设计、无边界化衔接，主体建筑地上两层、地下五层，实现铁路、公路、磁悬浮、城市轨道交通、公交、出租等多种方式在同一建筑体内、全室内立体换乘。

杭州西高铁站综合客运枢纽。该项目位于杭州市余杭区，是《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》重点项目之一。项目与杭温高铁、合杭高铁杭州西站、地铁杭州西站等衔接，属于公铁衔接型综合客运枢纽。其中，项目与杭州西站位于同一建筑体内，站房共分为九层，地下三层主要为地铁，地上一层为铁路出站厅、换乘大厅、公路、公交、出租车、社会车辆停车场等，实现不同交通方式的全室内立体换乘。

海口新海港综合交通枢纽。项目位于海口市新海港区内，是海南岛与大陆连接的重要转换节点，是海南自由贸易港重点建设项目之一。项目与新海港区客运码头和预留的地铁及相关城市交通衔接，属于公水衔接型综合客运枢纽。项目包含海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程、GTC及配套设施建设工程两大部分，采用统一设计、同步施工方式。

(责编：王连香、吕骞)