人民网记者 车柯蒙

当前，大规模留抵退税政策成为我国应对国际国内严峻复杂形势、稳定宏观经济大盘采取的关键性举措。

5月11日，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门联合召开全国打击骗取增值税留抵退税工作推进会，要求把打击骗取留抵退税作为六部门当前常态化打击工作的重中之重，聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，以零容忍的态度坚决予以打击，形成打击骗取留抵退税的压倒性态势，护航留抵退税政策落准落好。

5月17日，六部门联合印发关于严厉打击骗取留抵退税违法犯罪行为的通知，明确把打击骗取留抵退税违法犯罪行为作为2022年常态化打击虚开骗税工作的重点，集中力量开展联合打击。要求突出重点，严厉打击骗取留抵退税违法犯罪行为，对骗取留抵退税违法犯罪行为快速发现，快速应对，露头就打。要求充分发挥六部门协作共治合力，加强协调配合，加强办案指导，加强检察监督，加强信息共享，坚持数据导查、情报导侦理念，开展联合分析研判、联合确定案源、联合推进案件查办。

对此，多位财税专家对人民网记者表示，实施增值税大规模留抵退税，是今年稳定宏观经济大盘的关键性举措。六部门务实协作，打击骗取留抵退税违法犯罪行为，是确保最大限度发挥留抵退税政策红利正效应的必然要求。

“对于弄虚作假骗取税费优惠的企业依法严厉打击，是十分必要的。”北京大学法学院教授、中国法学会财税法学研究会会长刘剑文认为，对那些骗取税费优惠的不法分子以及为其出谋划策的“黑中介”狠打严惩，有助于确保税费优惠的“红包”真正落到守法纳税人的钱包而不是落入不法分子的腰包。

“今年，大规模留抵退税对相关部门工作提出了很高要求，一方面要快速把市场主体期盼的‘及时雨’落到位，另一方面要精准把不法分子动起的‘歪心思’防到位。”江西财经大学副校长李春根在接受人民网记者采访时表示，六部门协同联动，对骗取留抵退税违法犯罪行为坚持露头就打，税务部门深入推进以“信用＋风险”为基础的新型动态监管机制，对恶意骗税行为早发现、严查处，以精准监管助推增值税留抵退税政策的精准落地。

中国政法大学财税法研究中心主任、中国法学会财税法学研究会副会长施正文在接受人民网记者采访时表示，留抵退税政策上半年要大头落地，这就要求对骗取留抵退税行为快查、快打、快办、快结，确保政策红利精准平稳落地。

施正文指出，六部门联合印发关于严厉打击骗取留抵退税违法犯罪行为的通知，一方面明确了骗取留抵退税是严重违法犯罪行为，退税申请人必须严格按照法律和政策的要求申请退税；另一方面，也对意图骗取留抵退税的不法企业释放出狠打、严查的强烈信号，表明了相关部门打击骗取留抵退税违法犯罪行为的决心。

“大规模增值税留抵退税政策是应对经济下行压力、稳定宏观经济大盘的关键性举措。”施正文说，作为企业，应该依法诚实申报，合法、合规享受政策红利，相关部门要提高执法能力，为退税政策精准落地营造良好秩序，确保最大限度发挥政策红利正效应。

(责编：罗知之、吕骞)