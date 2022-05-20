图片来源：国家发展改革委官网

人民网北京5月20日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为畅通和优化家电生产流通消费和回收利用渠道，促进家电更新消费，国家发展改革委、工业和信息化部和生态环境部近日确定6家企业开展2022年回收目标责任制行动，目标回收总量达1696万台。

按照要求，相关部门将组织企业参照专家评估意见，围绕工作思路、具体可达的任务目标、推进实施中的重点项目等，继续完善目标责任制行动方案，强化组织保障、技术支撑、信息服务，做好目标责任制行动工作，优化废旧家电回收平台体系建设。

下一步，还将持续跟踪有关企业目标责任制行动工作进展，按计划统计回收目标完成情况，委托专家组进行验收评估，适时予以公布。

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