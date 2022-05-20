人民网北京5月20日电 （记者杨曦、孙博洋）今日是“5·20世界计量日”，市场监管总局副局长蒲淳在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示，“计量、标准、认证认可、检验检测”既是国内市场体系的重要基础设施，也是国际经贸规则的重要内容。市场监管总局将继续积极发挥质量基础设施技术支撑作用，促进内外贸一体化发展。

蒲淳介绍，市场监管部门积极发挥质量基础设施技术支撑作用，加强市场规则和标准对接，有力促进了内外贸一体化发展，重点开展了以下几方面的工作：

一是务实推进市场监管规则与国际经贸规则的对接。在共建“一带一路”倡议、RCEP等框架下，推动标准协调和合格评定结果互认合作，助力外贸发展，加强技术性贸易措施研究和应对，对影响我国出口行业企业较大的国外技术性贸易措施进行评议，有力地维护了我国企业的合法合理权利。

二是积极促进标准认证的有效衔接。在标准化方面，家用电器、消费类电子产品等九大重点领域主要消费品与国际标准一致性程度，从2016年的81.45%上升到96.15%，全产业领域平均国际标准转化率已达到75%，主要装备制造业、重要消费品、新一代信息技术等多个重要产业领域的国际标准转化率超过了90%，有力支撑了内外贸一体化。在认证认可方面，我国已经与30多个国家和经济体签署了127份合作互认类安排文件，加入了21个认证认可国际组织，极大便利了我国与贸易伙伴的经贸发展，简化出口转内销CCC认证程序，材料备齐，7个工作日就可获得CCC证书。

三是全面推进内外贸产品同线同标同质。加大力度推进内外贸产品同线同标同质，引导企业按照相同标准和质量要求，在同一生产企业生产既能满足境外特定目标市场要求，又可进行内销的产品，目前“三同”适用范围已扩大到一般消费品，工业品领域，“三同”公共信息服务平台上已有“三同”产品近1万种，企业约3000家。

未来，在推进内外贸一体化发展方面还将有哪些举措？对此，蒲淳表示，市场监管总局将继续发挥职能作用，促进内外贸一体化发展。

一是加强标准和规则的对接，持续抓好贸易重点热点领域国家标准研制与实施推广，不断提升国内国际标准的一致性程度，更好地发挥标准化在推动贸易增长、促进贸易便利化等方面的重要作用。

二是不断深化质量认证国际合作互认，针对重点领域开展多双边互认合作，扩大国内企业和从业机构的参与度，使之从国际合作互认中获得更多实惠。针对我国产品出口的目标市场，加大强制性产品认证推介力度，便利我国产品出口。

三是加快推进内外贸产品的同线同标同质，加强对“三同”的政策引导、质量提升和服务保障，支持企业通过自我声明或第三方评价等方式满足“三同”的要求。

(责编：杨曦、吕骞)