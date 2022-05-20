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市场监管总局：设置好“红绿灯” 加快建立全方位、多层次、立体化监管体系

2022年05月20日11:58 | 来源：人民网
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人民网北京5月20日电 （记者杨曦、孙博洋）近年来我国在维护公平竞争方面取得了哪些主要成效？下一步还将采取哪些举措？今日，市场监管总局副局长蒲淳在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上对此进行了回应。

蒲淳表示，市场监管总局深入实施公平竞争政策，持续优化公平竞争治理，我国公平竞争的市场环境不断优化，主要体现在以下几个方面：

一是公平竞争制度机制日趋完善。反垄断法、反不正当竞争法加快修订，制定反垄断、反不正当竞争配套规章7部，发布平台经济、经营者合规等重点行业和领域指南7部，发布《公平竞争审查制度实施细则》。2018年党和国家机构改革，将反垄断相关职能整合到市场监管总局，2021年挂牌成立国家反垄断局，实现了反垄断执法体制统一。2021年底，中办、国办印发《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》，第一次形成我国公平竞争顶层设计政策框架。

二是市场竞争生态持续改善。坚持监管规范和促进发展并重，统筹运用反垄断、反不正当竞争、价格监管、广告监管等各类法律法规，综合运用规则引导、行政指导、跟进执法、附条件批准等梯次工具，有序平稳推进重大执法活动，逐步解决了平台“二选一”等竞争失序突出问题。十年来，共查办垄断协议案件195件、滥用市场支配地位案件82件，审结经营者集中案3822件，公平竞争的市场环境得到持续优化。

三是统一大市场建设深入推进。公平竞争审查制度实现了四级政府全覆盖，从源头防止出台妨碍全国统一市场和公平竞争的政策措施。十年来，共清理存量政策文件340.2万件，审查新出台政策文件127.8万件，纠正废止5.3万件。持续强化滥用行政权力排除、限制竞争执法，依法查处妨碍商品自由流通等案件363件。同时，深入推进竞争领域制度型开放，在全球竞争治理中贡献中国方案。

“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，迫切需要加快完善适合我国国情的公平竞争治理体系。”蒲淳表示，“我们将更加注重坚持系统观念和法治思维，不断健全公平竞争制度，设置好‘红绿灯’，加快建立全方位、多层次、立体化监管体系，实现事前事中事后全领域监管，依法规范和引导资本健康有序发展，持续提升竞争监管效能。加强竞争倡导和企业合规建设，引导形成崇尚、保护和促进公平竞争的市场环境。”

(责编：杨曦、吕骞)

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