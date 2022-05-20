人民网北京5月20日电 （记者王震、栗翘楚）今日上午，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。会上，海关总署副署长王令浚表示，党的十八大以来，我国加快建设开放型经济新体制，外贸发展取得了历史性成就。从海关统计的角度看，突出体现在数量的扩大和质量的提升。

从量上看，十年来，货物贸易进出口量连创新高，从2012年的24.4万亿元人民币增加到去年的39.1万亿元，增量高达14.7万亿元，这个数字接近2009年全年的进出口总值。2018年突破了30万亿元大关，紧接着2021年又接近了40万亿元的关口。国际市场份额也从2012年的10.4%提升到去年的13.5%，全球货物贸易第一大国的地位更加巩固。从2017年以来，我国已经连续五年保持世界货物贸易第一大国的地位。近十年，我国货物贸易规模的不断跃升，充分体现了中国不仅是“世界工厂”，也是“世界市场”，在向全球市场提供物美价廉、琳琅满目商品的同时，也为各国提供了更广阔的中国市场发展机遇。

从质上看，对外贸易高质量发展持续推进，外贸经营主体更有活力。十年来，外贸的经营主体增长了1.7倍，外贸的“朋友圈”不断扩大，与“一带一路”沿线国家贸易持续深化畅通，国内区域布局更加优化，我国中西部地区的进出口占比由十年前的11.1%提升到去年的17.7%，提升了6.6个百分点。进出口商品结构更加优化，外贸发展的新动能不断激发。这十年，对外贸易高质量发展是“中国制造”向“中国智造”转型升级的生动写照，中国外贸在参与国际竞争中更强，在经济引擎中发挥的作用更大，长期向好发展的基础更雄厚。

王令浚表示，今年我国外贸总体开局平稳，但受内外部多重因素影响，当前稳外贸压力显著增加。海关总署党委将坚决落实党中央、国务院决策部署，不断创新海关监管制度，服务对外贸易大局，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

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