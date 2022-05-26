人民网北京5月26日电 （记者乔雪峰）近期，随着我国一系列保通畅政策的实施，我国物流大通道基本打通，微循环加快恢复。在物流运行总体顺畅的背景下，交通运输部门如何加强货车司机健康防护？在防范疫情传播方面开展了哪些工作？

5月26日，交通运输部运输服务司副司长李华强在回答人民网记者提问时表示，货运车辆行驶范围广、作业链条长，货车司机朋友跨区域运输任务比较多。“这就要求我们更多关心关注广大货车司机朋友的防疫安全，统筹做好货运领域的疫情防控工作。”

李华强表示，为了您和他人的健康，广大货车司机朋友在运输经营过程中，请严格做好个人防护，努力做到“三个避免”。即：在货物装卸时，要避免与装卸人员近距离频繁接触；在途径低风险区域停靠时，要避免思想松懈、不带口罩与人交流；在中高风险区域穿行时，要避免长时间停靠。

据李华强介绍，交通运输部主要采取了以下三个措施做好货运司机的防疫安全：

一是拓展免费核酸检测覆盖度，让货车司机更舒心。交通运输部指导各地在车流量大的高速公路服务区、收费站广场等场所，加密设置免费核酸检测点，配足检测力量，优化检测流程，持续扩大免费检测的覆盖范围，为广大货车司机就近便捷开展核酸检测创造条件，减少核酸检测不便利给司机朋友带来的烦恼。

二是用足用好应急物资中转站，让货车司机更放心。应急物资中转站是疫情管控条件下，保障重点生产生活物资供应的基础依托。交通运输部会同有关部门，指导涉疫地区陆续启用了200余个应急物资中转站。对进出中转站的司乘人员实行“点对点”闭环管理，严格落实车辆严消毒、作业不交叉、人员不接触等要求，切实保护好从业人员的健康安全，减少司机朋友向涉疫地区运送物资的心理顾虑。

三是从严落实常态化防控举措，让货车司机更安心。针对货车司机经营特点，结合疫情新形势新变化，交通运输部及时制定并动态更新了货运行业疫情防控工作指南，细化了车辆消杀、口罩佩戴、体温监测、核酸检测、疫苗接种、信息登记等方面的具体要求，压紧压实各环节的防疫责任，严格落实常态化疫情防控举措，严防疫情通过货运物流渠道传播。

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