人民网北京5月25日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，今年以来，西部陆海新通道建设势头强劲、捷报频传。今年前4个月，西部陆海新通道海铁联运班列已发送货物23.3万标准箱，同比增长44.5%。

据国铁集团相关负责人介绍，随着区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）今年正式生效，西部陆海新通道已成为连接中国与东盟地区最快速、最便捷的通道。铁路部门加快推进基础设施建设，于今年1月9日顺利完成西部陆海新通道重要运输节点钦州港东站电气化改造，列车整体运行时长压缩58%；充分发挥北部湾港区位和航线资源优势，开辟“阿联酋—钦州—兰州”“RCEP—北部湾港—河南”等海铁联运线路；提供多样化定制物流服务，增加中东进口汽车等特色品类货物运输；充分发挥通道辐射带动作用，加强广西北部湾地区和长江经济带、成渝地区双城经济圈、海南自由贸易港等协同联动，大力促进沿线交通、物流、商贸、产业深度融合。

目前，西部陆海新通道海铁联运班列发运货物品类达600多种，货源覆盖我国16个省区市的102个站点，运输货物辐射107个国家和地区的316个港口，形成了“一带一路”经中国西部地区的完整环线。

据介绍，此前，全国首趟享受陆路启运港退税试点政策的海铁联运班列抵达广西北部湾港钦州港口岸，标志着广西北部湾港成为全国首个享受陆路启运港退税试点政策的沿海港口。为保障班列运输安全畅通，铁路部门严格开展定点装卸、消杀、核酸取样检测等工作，推行吊装等非接触式货物交接模式。

下一步，铁路部门将继续用好RCEP生效和国家相关政策出台的红利，加快西部陆海新通道基础设施和智能化建设，提升海铁联运班列开行质量，做强做大国际联运业务，为服务构建新发展格局注入“铁”动力。

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